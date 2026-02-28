Буданов привітав Малюка з днем народження

Колишній очільник СБУ святкує 43-річчя

28 лютого 2026 року свій День народження відзначає колишній очільник Служби безпеки України, Герой України, генерал-лейтенант Василь Малюк. Одним із перших іменинника привітав начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, пише «Главком».

Очільник Офісу президента звернувся до іменинника з теплими словами, назвавши його справжнім козаком та патріотом.

«Мої вітання Василю Васильовичу – справжньому козакові, патріоту України, мудрому і сміливому воєначальнику, визнаному світом митцеві військової справи! Зичу здоров’я й удачі на праведному, гідному шляху боротьби за Україну! Пишаюсь здійсненими разом операціями під час війни з російським агресором, ціную дружбу, а ще – бережу в галереї ось це наше символічне фото для моментів приємної ностальгії колись, на схилі літ у вільній і сильній країні.

І так буде, бо разом ми продовжуємо боротись за Україну, дбати про її безпеку та захищати її інтереси. З Днем народження!», – привітав Кирило Буданов.

Нагадаємо, 5 січня, очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал СБУ.

«Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – повідомив Малюк.

Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.