Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга

Сибіга: Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається

Андрій Сибіга заявив про крах впливу Путіна після загибелі Хаменеї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував стрімку зміну геополітичної карти світу на тлі подій в Ірані. За словами очільника МЗС, менш ніж за рік російський диктатор Володимир Путін втратив трьох своїх ключових союзників – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Сибігу.

Міністр закордонних справ України виділив три ключові аспекти поточної динаміки світових подій:

«Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них. Ця динаміка доводить три речі.

По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.

По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча», – розповів Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно озвучив позицію Києва щодо масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник МЗС підкреслив, що Україна чітко розмежовує терористичний режим аятол та іранський народ, який десятиліттями потерпає від репресій та тиранії. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Сибіга наголосив, що позиція України залишається незмінною. Іранський режим протягом десятиліть виступає спонсором тероризму, фінансуючи бойовиків, які дестабілізують не лише свій регіон, а й несуть загрозу іншим країнам.