Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
Сибіга: Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається
фото: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга заявив про крах впливу Путіна після загибелі Хаменеї

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував стрімку зміну геополітичної карти світу на тлі подій в Ірані. За словами очільника МЗС, менш ніж за рік російський диктатор Володимир Путін втратив трьох своїх ключових союзників – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Сибігу.

Міністр закордонних справ України виділив три ключові аспекти поточної динаміки світових подій:

«Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них. Ця динаміка доводить три речі.

По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.

По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.

По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче. Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча», – розповів Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга офіційно озвучив позицію Києва щодо масштабної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Очільник МЗС підкреслив, що Україна чітко розмежовує терористичний режим аятол та іранський народ, який десятиліттями потерпає від репресій та тиранії. Про це повідомляє «Главком».

Андрій Сибіга наголосив, що позиція України залишається незмінною. Іранський режим протягом десятиліть виступає спонсором тероризму, фінансуючи бойовиків, які дестабілізують не лише свій регіон, а й несуть загрозу іншим країнам.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга МЗС путін Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Ірані розпочалися масові заходи жалоби
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї
Сьогодні, 09:39
Хто міг би очолити Іран після смерті верховного лідера? CNN назвав претендентів
Хто міг би очолити Іран після смерті верховного лідера? CNN назвав претендентів
Сьогодні, 06:59
До чого готуватися Україні наступні вісім місяців?
Чого чекати Україні в найближчі вісім місяців?
27 лютого, 15:15
За словами спецпредставника Трампа, наразі переговори США та Ірану зосереджені на ядерних питаннях
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном – Axios
26 лютого, 06:23
CNN: Прорахунок Путіна в Україні виснажив Росію та змінив світову ієрархію
CNN: Прорахунок Путіна в Україні виснажив Росію та змінив світову ієрархію
22 лютого, 01:45
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Каллас зауважила, що безпека Європи зараз більш невизначена, ніж будь-коли за останні десятиліття
«Нам потрібні поступки від Москви». Каллас закликала Росію до реальних кроків заради миру
20 лютого, 16:56
Сибіга наголосив, що прискорений шлях до ЄС стосується не лише України
Сибіга прогнозує прискорений вступ до ЄС: хто ще в черзі разом з Україною
13 лютого, 16:31
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
Трамп попередив лідера Ірану про серйозні наслідки напередодні переговорів
5 лютого, 03:58

Політика

Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
«Отримуємо живі листи від Путіна». Президент розкрив, що відбувається у тристоронніх переговорах
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
Зеленський прокоментував події на Близькому Сході
Буданов привітав Малюка з днем народження
Буданов привітав Малюка з днем народження
Буданов пояснив своє ставлення до діяльності НАБУ і САП
Буданов пояснив своє ставлення до діяльності НАБУ і САП

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua