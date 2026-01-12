Заброньований від військового цвинтаря. Нардеп Железняк розкрив секрет скандального медійника Петрова

Петров та Іванов є військовозобов’язаними і перебувають під бронюванням з літа 2025 року

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що медійні діячі Володимир Петров та Сергій Іванов заброньовані від мобілізації з липня 2025 року різними організаціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеоблог депутата.

За словами Железняка, Петров має бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище», де він оформлений як фахівець відділу комунікацій та інформаційних технологій. Згідно з озвученими даними, бронювання Петрова чинне до 21 січня 2026 року. Також зазначається, що у 2025 році він отримав від установи близько 70 тис. грн заробітної плати.

«Петров має чинне бронювання від державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» і оформлений там як фахівець з комунікацій», – зазначив Железняк.

Железняк повідомив, що бронювання Петрову було оформлене 31 липня 2025 року.

Другий фігурант, Сергій Іванов, за даними депутата, має бронювання від приватної компанії Star Trek Industries. Бронювання Іванова чинне до червня 2026 року.

Як зазначив Железняк, компанія «Стартек Індастріс» у 2023-2025 роках виконувала контракти з державними енергетичними підприємствами, зокрема з НАЕК «Енергоатом», на постачання обладнання та комплектуючих. Загальна сума контрактів, за словами політика, складала близько 70 млн грн.

Раніше Мінцифри повідомляло, що до 1 лютого 2026 року для критично важливих підприємств діятиме спрощена процедура бронювання працівників через портал «Дія».

Згідно з повідомленням відомства, термін опрацювання заявок скорочено з трьох діб до 24 годин, а також скасовано обов’язкову п’ятиденну паузу між поданням заяв про анулювання бронювання. Як зазначали у Мінцифри, спрощення мають тимчасовий характер і діятимуть до 1 лютого 2026 року.

Нагадаємо, у 2024 році «Главком» першим зі ЗМІ повідомив про тендер на нове будівництво Національного військового меморіального кладовища (перша черга) вартістю 1,75 млрд грн, який виграв консорціумом «Білдінг Юа», що на той момент мав зв'язки з підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.