В Україні за тиждень одружилися понад 3,6 тис. пар: де відбулось найбільше весіль
Найбільше весіль зареєстрували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях
Протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно зареєстрували 3632 шлюби. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України, передає «Главком».
Найбільше весіль минулого тижня зареєстрували у відділах ДРАЦС Києва – 834. На другому місці за кількістю одружень була Дніпропетровська область – 315 пар, далі Одеська область – 250, Львівська – 247 та Харківська – 225.
Згідно з оприлюдненими даними, кількість шлюбів у регіонах виглядає наступним чином:
- м. Київ – 834;
- Дніпропетровська область – 315;
- Одеська область – 250;
- Львівська область – 247;
- Харківська область – 225;
- Київська область – 183;
- Полтавська область – 144;
- Вінницька область – 125;
- Запорізька область – 114;
- Житомирська область – 114;
- Черкаська область – 119;
- Миколаївська область – 119;
- Хмельницька область – 101;
- Кіровоградська область – 95;
- Сумська область – 95;
- Чернігівська область – 87;
- Тернопільська область – 83;
- Івано-Франківська область – 81;
- Рівненська область – 80;
- Волинська область – 74;
- Закарпатська область – 60;
- Чернівецька область – 48;
- Донецька область – 29;
- Херсонська область – 10.
Дані щодо Луганської області, АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Раніше «Главком» писав, що в перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові.
Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.