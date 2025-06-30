В Україні за тиждень одружилися понад 3,6 тис. пар: де відбулось найбільше весіль

В Україні одружилися тисячі пар за тиждень: у якому регіоні найбільше

Найбільше весіль зареєстрували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях

Протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно зареєстрували 3632 шлюби. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України, передає «Главком».

Найбільше весіль минулого тижня зареєстрували у відділах ДРАЦС Києва – 834. На другому місці за кількістю одружень була Дніпропетровська область – 315 пар, далі Одеська область – 250, Львівська – 247 та Харківська – 225.

Інфографіка: скільки пар одружилося в Україні з 20 по 26 червня фото: Міністерство юстиції України

Згідно з оприлюдненими даними, кількість шлюбів у регіонах виглядає наступним чином:

м. Київ – 834;

Дніпропетровська область – 315;

Одеська область – 250;

Львівська область – 247;

Харківська область – 225;

Київська область – 183;

Полтавська область – 144;

Вінницька область – 125;

Запорізька область – 114;

Житомирська область – 114;

Черкаська область – 119;

Миколаївська область – 119;

Хмельницька область – 101;

Кіровоградська область – 95;

Сумська область – 95;

Чернігівська область – 87;

Тернопільська область – 83;

Івано-Франківська область – 81;

Рівненська область – 80;

Волинська область – 74;

Закарпатська область – 60;

Чернівецька область – 48;

Донецька область – 29;

Херсонська область – 10.

Дані щодо Луганської області, АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Раніше «Главком» писав, що в перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.