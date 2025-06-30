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В Україні за тиждень одружилися понад 3,6 тис. пар: де відбулось найбільше весіль

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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В Україні за тиждень одружилися понад 3,6 тис. пар: де відбулось найбільше весіль
В Україні одружилися тисячі пар за тиждень: у якому регіоні найбільше
фото: Міністерство юстиції України

Найбільше весіль зареєстрували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях

 

Протягом тижня з 20 по 26 червня в Україні офіційно зареєстрували 3632 шлюби. Такі дані оприлюднило Міністерство юстиції України, передає «Главком». 

Найбільше весіль минулого тижня зареєстрували у відділах ДРАЦС Києва – 834. На другому місці за кількістю одружень була Дніпропетровська область – 315 пар, далі Одеська область – 250, Львівська – 247 та Харківська – 225.

Інфографіка: скільки пар одружилося в Україні з 20 по 26 червня
Інфографіка: скільки пар одружилося в Україні з 20 по 26 червня
фото: Міністерство юстиції України

Згідно з оприлюдненими даними, кількість шлюбів у регіонах виглядає наступним чином:

  • м. Київ – 834;
  • Дніпропетровська область – 315;
  • Одеська область – 250;
  • Львівська область – 247;
  • Харківська область – 225;
  • Київська область – 183;
  • Полтавська область – 144;
  • Вінницька область – 125;
  • Запорізька область – 114;
  • Житомирська область – 114;
  • Черкаська область – 119;
  • Миколаївська область – 119;
  • Хмельницька область – 101;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Сумська область – 95;
  • Чернігівська область – 87;
  • Тернопільська область – 83;
  • Івано-Франківська область – 81;
  • Рівненська область – 80;
  • Волинська область – 74;
  • Закарпатська область – 60;
  • Чернівецька область – 48;
  • Донецька область – 29;
  • Херсонська область – 10.

Дані щодо Луганської області, АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Раніше «Главком» писав, що в перший тиждень червня в Україні було зареєстровано 2708 шлюбів. Найбільше нових родин з’явилося в Києві, Дніпрі та Львові.

Зазначимо, що 150 210 нових шлюбів було укладено в Україні в 2024 році. Це на 19% менше, ніж у 2023-му, і на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Також «Главком» повідомляв про кількість шлюбних договорів, оформлених українцями у 2024 році. За даними Міністерства юстиції України, їх було понад 2,7 тисячі. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, проте все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

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Теги: Міністерство юстиції шлюб одруження Україна

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