Колишні співробітники Байдена розкажуть правду про його здоров'я

Колишні помічники мають дати свідчення в рамках розслідування Республіканської партії щодо Байдена

Колишні співробітники адміністрації Джо Байдена готуються свідчити про когнітивний стан колишнього президента США. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Politico, серед викликаних на допит – колишній керівник апарату Білого дому Рон Клейн та інші високопосадовці.

Першим перед комітетом постане Клейн – його позицію вислухають 24 липня. Потім черга дійде до колишнього радника Стіва Рікетті (30 липня), старшого радника Майка Донілону (31 липня), заступника керівника апарату Брюса Ріда (5 серпня) та старшого радника Аніти Данн (7 серпня).

Слухання стануть продовженням розслідування, що почалося 18 червня в Сенаті США, присвяченого оцінці розумових здібностей Байдена в період його президентства.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США розпочне розслідування щодо помилувань, які президент Джо Байден надав у фінальні дні свого перебування на посаді, зокрема стосовно членів родини та засуджених до страти злочинців.

Раніше експрезидент США Джо Байден раніше вперше прокоментував інформацію про виявлення у нього раку простати з метастазами в кістки.

До слова, один із провідних лікарів, який раніше опікувався здоров’ям президентів США Барака Обами та Дональда Трампа, Ронні Джексон зробив тривожну заяву щодо стану Джо Байдена.