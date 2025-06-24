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У Грановського не було незаконного бізнесу в приймальні народного депутата – ухвала суду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Грановського не було незаконного бізнесу в приймальні народного депутата – ухвала суду

НАЗК у 2019 році було здійснено повний аудит декларації Грановського за 2017 рік

Голосіївський районний суд міста Києва визнав необґрунтованими публічні звинувачення щодо того, що народний депутат VIII скликання Олександр Грановський нібито використовував свою депутатську приймальню для приховування приватного бізнесу. Такі закиди неодноразово з’являлися у ЗМІ, однак жодних фактичних доказів на їх підтвердження представлено не було.

Джерело: ухвала Голосіївського суду у справі №752/13506/25 від 10.06.2025

У межах перевірок, проведених Національним агентством з питань запобігання корупції, у 2019 році було здійснено повний аудит декларації Грановського за 2017 рік. До перевірки було включено всі ключові параметри: нерухомість, транспорт, доходи, подарунки, а також наявність можливого конфлікту інтересів і ознак незаконного збагачення. За результатами перевірки було прийнято офіційне рішення: жодних порушень не виявлено.

Зокрема, як зазначено в ухвалі суду, НАЗК не встановило наявності конфлікту інтересів, ознаки незаконного збагачення були відсутні, як і підстави для притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-1 КК України. Ці висновки зафіксовано в рішенні Нацагентства №1106 від 19 квітня 2019 року.

Таким чином, твердження про те, що депутатська приймальня нібито використовувалась для прикриття бізнес-діяльності, спростовано перевірками державних антикорупційних органів. Суд констатував відсутність об’єктивних даних, які могли б свідчити про вчинення будь-якого правопорушення в цьому контексті.

Теги: депутат Олександр Грановський правосуддя НАЗК

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