Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники
Унаслідок російської атаки пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі
Сьогодні, 4 липня, окупанти атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок чого постраждали люди, серед них – двоє рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.
За даними правоохоронців, шість людей постраждали, серед них – двоє рятувальників, унаслідок російської атаки
Зазначається, що ворог атакував повторно, коли на місце атаки приїхали працівники ДСНС. Пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Виникло декілька пожеж.
Нагадаємо, 4 липня російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють всі служби.