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Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники
У Кривому Розі шість людей постраждали внаслідок атаки Росії
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Унаслідок російської атаки пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі

Сьогодні, 4 липня, окупанти атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок чого постраждали люди, серед них – двоє рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

За даними правоохоронців, шість людей постраждали, серед них – двоє рятувальників, унаслідок російської атаки

Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники фото 1

Зазначається, що ворог атакував повторно, коли на місце атаки приїхали працівники ДСНС. Пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Виникло декілька пожеж.

Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники фото 2
Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники фото 3
Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники фото 4

Нагадаємо, 4 липня російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють всі служби.

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Теги: Кривий Ріг війна МВС ДСНС

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