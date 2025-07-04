Кривий Ріг: РФ вдарила повторно, коли на місце атаки приїхали рятувальники

У Кривому Розі шість людей постраждали внаслідок атаки Росії

Унаслідок російської атаки пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі

Сьогодні, 4 липня, окупанти атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок чого постраждали люди, серед них – двоє рятувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

За даними правоохоронців, шість людей постраждали, серед них – двоє рятувальників, унаслідок російської атаки

Зазначається, що ворог атакував повторно, коли на місце атаки приїхали працівники ДСНС. Пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Виникло декілька пожеж.

Нагадаємо, 4 липня російські терористи атакували дронами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Є влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють всі служби.