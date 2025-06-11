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«Комунікаційна лінія Угорщини зійшла з рейок». Деталі скандалу між Будапештом та Києвом

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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«Комунікаційна лінія Угорщини зійшла з рейок». Деталі скандалу між Будапештом та Києвом
МЗС України звинуватило владу Угорщини в демонізації України
фото з відкритих джерел

Тихий підкреслив бажання України мати добросусідські відносини з Угорщиною, але наголосив, що «добросусідство має бути обопільним»

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували звинувачення від речника уряду Угорщини Золтана Ковача на адресу президента України Володимира Зеленського, що він нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію «Тиса» й ігнорує той факт, що членства України в ЄС немає серед національних інтересів Будапешта. Про це речник МЗС України Георгій Тихий написав у соцмережі Х 10 червня, повідомляє «Главком». 

Речник українського МЗС звернув увагу, що офіційний Будапешт жодного разу не закликав Росію погодитись на припинення вогню, натомість продовжує «абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру».

«Україна пропонує повне й безумовне припинення вогню, а (країна-агресор) Росія його відкидає й усіма силами продовжує війну й убивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить щодо цього. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру», – зазначив Тихий.

Речник українського МЗС заявив, що угорська влада кидається безпідставними звинуваченнями. «Комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та президента Зеленського, зійшла з рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику – кидається безпідставними звинуваченнями», – відзначив Тихий.

На його думку, в такій атмосфері звернення української сторони до угорських ЗМІ «призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади».

Тихий підкреслив бажання України мати добросусідські відносини з Угорщиною, але наголосив, що «добросусідство має бути обопільним». «Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України – програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться», – підсумував він.

Нагадаємо, уряд Угорщини заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію «Тиса», звинувачуючи прем'єр-міністра Віктора Орбана в «антиєвропейській позиції» та використанні війни для політичної мети. Про це заявив речник уряду Угорщини Золтан Ковач на своїй сторінці в соцмережі Х 10 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни країни-агресора Росії проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами. Про це він сказав в інтерв'ю угорському порталу Válasz Online, опублікованому 10 червня.

Нещодавно Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

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Теги: МЗС Угорщина

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