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У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича
Коли запрацює після відновлення реальний музей Шухевича – поки невідомо
фото: espreso.tv

Поки триває відновлення реального музею, екскурсії доступні в онлайн-форматі

Сьогодні, 7 березня, у Львівському історичному музеї відбулася презентація віртуального музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо.Захід»

презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
фото: Андріана Стахів

Коли запрацює після відновлення реальний музей – поки невідомо, і завдяки віртуальному формату усі відвідувачі сайту Львівського історичного музею зможуть ознайомитись із будинком, що став останнім прихистком Героя України. 

Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
фото: Андріана Стахів

«Дуже важливо, що його [музей] можна побачити не тільки на країні, у Львові, його можна побачити у всьому світі. Багато є українців за межами України, є й ті, які живуть тут в Україні… але вони ніколи не знали, не бачили, як виглядав музей Романа Шухевича. Тепер в них є така можливість», – зазначила під час презентації донька генерал-хорунжого Марія Трильовська (Шухевич). 

Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові
фото: Андріана Стахів

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2024 року внаслідок влучання уламків російських дронів у музеї Романа Шухевича у Львові виникла пожежа, будівля була повністю зруйнована.

За оцінками Львівської ОВА, збитки через знищення російськими військами музею Шухевича становили 2 млн 258 тис. грн, причому йшлося тільки про вартість самої споруди.

Найцінніші експонати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ співпрацівники музею перенесли в безпечне місце. «Главком» повідомляв, що під завалами після атаки було знайдено знищене фортепіано, на якому грав командир УПА. Музейники вирішили зберегти вигорілий інструмент як свідоцтво російської агресії

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Теги: Україна Львів історія ОУН-УПА музей

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У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича
У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича
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