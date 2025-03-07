У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича

Поки триває відновлення реального музею, екскурсії доступні в онлайн-форматі

Сьогодні, 7 березня, у Львівському історичному музеї відбулася презентація віртуального музею головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Еспресо.Захід».

презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові фото: Андріана Стахів

Коли запрацює після відновлення реальний музей – поки невідомо, і завдяки віртуальному формату усі відвідувачі сайту Львівського історичного музею зможуть ознайомитись із будинком, що став останнім прихистком Героя України.

Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові фото: Андріана Стахів

«Дуже важливо, що його [музей] можна побачити не тільки на країні, у Львові, його можна побачити у всьому світі. Багато є українців за межами України, є й ті, які живуть тут в Україні… але вони ніколи не знали, не бачили, як виглядав музей Романа Шухевича. Тепер в них є така можливість», – зазначила під час презентації донька генерал-хорунжого Марія Трильовська (Шухевич).

Презентація віртуального музею Романа Шухевича у Львові фото: Андріана Стахів

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2024 року внаслідок влучання уламків російських дронів у музеї Романа Шухевича у Львові виникла пожежа, будівля була повністю зруйнована.

За оцінками Львівської ОВА, збитки через знищення російськими військами музею Шухевича становили 2 млн 258 тис. грн, причому йшлося тільки про вартість самої споруди.

Найцінніші експонати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ співпрацівники музею перенесли в безпечне місце. «Главком» повідомляв, що під завалами після атаки було знайдено знищене фортепіано, на якому грав командир УПА. Музейники вирішили зберегти вигорілий інструмент як свідоцтво російської агресії