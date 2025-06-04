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«Оголена жінка з автоматом». У Кременчуці влада ухвалила рішення щодо скандальної скульптури

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Оголена жінка з автоматом». У Кременчуці влада ухвалила рішення щодо скандальної скульптури
Міська влада підкреслила, що скульптура викликала активне публічне обговорення
фото з відкритих джерел

Скандальна скульптура «Незламна» залишиться в Парку Миру Кременчука попри петицію про демонтаж

Скульптура «Незламна» у кременчуцькому Парку Миру не буде демонтована, попри те, що петиція з вимогою її прибрати набрала необхідну кількість голосів. Таку відповідь оприлюднила міська рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь міського голови Кременчука Віталія Малецького.

Авторка петиції Тетяна Руденко у петиції зазначила, що скульптура має «вульгарний вигляд» через поєднання автомата в руках, відвертої сукні та вінка, що, на її погляд, «знецінює образ української жінки» та має «шароварний характер». За її словами, композиція викликає «неприємні враження» та недоречні асоціації.

У відповіді мерії зазначається, що скульптура є подарунком місту від кременчуцького скульптора Олександра Павловського, який створив її за власні кошти. Влада наголошує, що «Незламна» не є пам’яткою культури, не порушує громадського простору та відображає авторську філософію: поєднання жіночої краси та готовності до боротьби.

«Оголена жінка з автоматом». У Кременчуці влада ухвалила рішення щодо скандальної скульптури фото 1
скріншот

Міська влада також підкреслила, що скульптура викликала активне публічне обговорення, яке об’єднало містян з різними поглядами. Серед тих, хто позитивно відгукнувся про роботу, – відомий український архітектор та урбаніст Юліан Чаплінський. Він навіть висловив готовність забрати скульптуру до Львова, якби Кременчук вирішив її демонтувати.

Юліан Чаплинський відомий український архітектор та урбаніст, який має суперечливе ставлення серед львів’ян. Як повідомляє львівське видання «Бомок», з 2005 року Чаплинський працював у Києві. Спочатку архітектором у приватній фірмі «Ювіт», згодом став директором ПП «Архітектори Чаплінський Трофименко», а з 2011 року керував власною архітектурною фірмою CHAPLINSKYY & Associates.

У лютому 2015 року на запрошення мера став головним архітектором Львова. У вересні 2019 року звільнився із Львівської міської ради. Відтоді веде активну діяльність у соцмережах, ведучи власний канал про архітектуру на Youtubе.

Як зазначає видання, на період перебування Юліана Чаплінського на посаді головного архітектора Львова припадає будівельний бум у місті, тож саме з його іменем пов’язані скандали з масштабною та хаотичною забудовою. А також – із численними порушеннями генерального плану, зонування, законодавства та будівельних норм з боку як забудовників, так і Львівської міської ради. Головними з них є кричущі порушення в районі Підголоско-Малоголосківської, коли виконком змінював зонування, що має право робити лише сесія. Мешканці виграли суд, який визнав ці оборудки незаконними.

У 2019 році Юліана Чаплінського звинувачували у наявності бізнесу в Росії. У коментарі Zaxid.net Чаплінський повідомив, що від часу анексії Криму Росією та початку російсько-української війни у 2014 році припинив усі проєкти у РФ.

Нагадаємо, до Дня міста у Кременчуці, який цього року вперше відзначали в останні вихідні травня, кременчуцький скульптор Олександр Павловський подарував громаді свою роботу – скульптуру «Незламна». 

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Теги: міськрада скандал пам'ятник Кременчук

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