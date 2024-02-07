Донька Шухевича закликала терміново відновити знищений росіянами музей батька на Львівщині

Марія Трильовська-Шухевич зауважила, що потрібно відбудувати музей у його первісному вигляді

На засіданні Львівської обласної ради виступила дочка Романа Шухевича, Марія Трильовська-Шухевич. Вона наголосила, що музей, знищений 1 січня росіянами, має бути відновлений вже зараз. Про це повідомило видання «Твоє місто».

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Знищений уламками російського дрона музей Романа Шухевича у Львові фото з відкритих джерел

фото: ДСНС

«Могили немає, останків немає. Людина загинула, і музей став єдиним місцем, яке поєднує з живим Романом Шухевичем. Це місце, де він прийняв останній бій. Музей потрібно відновлювати обов’язково. Але не облаштовувати там музей визвольних змагань, а лише про Романа Шухевича», – зазначила Марія Трильовська-Шухевич.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі – повністю знищений фото: Андрій Садовий / Telegram

Пані Марія наголосила, що потрібно відбудувати музей у його первісному вигляді. А якщо хтось хоче збудувати новий, то для цього є територія поруч.

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«Музей відкрив благодійний фонд для відбудови, туди вже надходять кошти. Мені почали писати зі сходу України із бажанням привезти до музею школярів. Люди навіть не знали, що він існує. Чому чекати закінчення війни? Його потрібно вже відновити і запрошувати сюди чимбільше людей», – зауважила донька Шухевича.

Марія Трильовська-Шухевич фото з відкритих джерел

«Прізвище Шухевич не дає Росії спокою вже майже 80 років. Як і Бандера, Шухевич для них, можна сказати, червона шмата, якою вони трясуть перед очима своїх глядачів, якою їх страшать. Через те вони не заспокояться, допоки існують, бо знають, хто такі Шухевичі та що зробив Роман Шухевич. Ідею української визвольної боротьби він розніс не лише по Галичині, а й виніс на терени цілої України», – додала жінка.

У день народження Бандери росіяни знищили музей Шухевича фото: ДСНС

Музей командира УПА Романа Шухевича в Білогорщі фото: ДСНС

Нагадаємо, 1 січня Росія вдарила дронами по Львівщині. Через уламки «шахеда» було знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Також пошкоджений університет в Дублянах, де навчався революціонер Степан Бандера 100 років тому.

Окупанти атакували Львівщину фото: ДСНС

Росіяни знищили музей Шухевича фото: ДСНС

Андрій Садовий заявив, відбудовувати музей Шухевича будуть після завершення війни, оскільки наразі гроші планують витрачати на армію.