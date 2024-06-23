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Складнощі з бронюванням аграріїв. Мінагрополітики зібрало нараду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Складнощі з бронюванням аграріїв. Мінагрополітики зібрало нараду
Заява в. о. міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, яка стосувалася можливого бронювання понад 50% за окремими видами агропрофесій, викликала багато запитань
фото з відкритих джерел

Минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв

19 червня Мінагрополітики провело робочу нараду щодо бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та під час воєнного стану. Як зазначила у коментарі «Главкому» виконувачка обов’язків начальника відділу з питань мобілізаційної роботи міністерства Юлія Бабенко, найбільше запитань у присутніх викликала норма, яку було вилучено з урядової постанови від 27 січня 2023 року №76. Вона стосувалася бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств за мобілізаційним завданням. Органом, який встановлює мобілізаційне завдання, може бути обласна військова адміністрація.

Поза тим, запевнила спеціалістка, бронювання за мобілізаційним завданням усе ж здійснюється, відповідно до іншої урядової постанови від 4 лютого 2015 року №45 (доповнена змінами постановою Кабміну від 7 червня 2024 року № 674). Проте вказаний документ має гриф «Для службового користування». Підприємства, у разі необхідності, можуть ознайомитися із зазначеною постановою через орган, який безпосередньо встановив мобілізаційне завдання.

Найсуперечливішою виявилася частина заяви в. о. міністра Тараса Висоцького, яка стосувалася можливого бронювання понад 50% за окремими видами агропрофесій. За словами керівниці відділу з питань мобілізаційної роботи Мінагрополітики, підприємства, зокрема, й агропромислового комплексу, до набуття чинності змін, внесених постановою Кабміну від 5 червня 2024 року №650, у разі обґрунтованої потреби зверталося з ініціативою до Генштабу ЗСУ щодо збільшення квоти бронювання понад 50% військовозобов’язаних.

«Бували випадки, що раніше Генштаб ЗСУ надавав позитивні рішення щодо підвищення відсотків на бронювання військовозобов’язаних. Так, окремим підприємствам агропромислового комплексу був наданий дозвіл на бронювання військовозобов’язаних на рівні 70-80%», – повідомила Юлія Бабенко.

Однак на початку червня все змінилося. Як стало відомо «Главкому», після того, як повноваження Генштабу ЗСУ щодо погодження списків бронювання військовозобов’язаних перейшли до Міноборони, відомство перестало бронювати працівників сільського господарства за окремими професіями із обсягом понад 50%.

Нагадаємо, що минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв. По-перше, автоматично пролонгуються чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. По-друге, нове бронювання буде надаватись на 12 місяців (до цього діяло пів року). Відповідні зміни Кабмін дійсно відобразив у новій постанові від 5 червня №650.

Також урядовець уточнив: попри загальну норму бронювання до 50% за деякими професіями можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї квоти. А ось цю частину повідомлення Висоцького нині на практиці неможливо реалізувати.

Читайте також: Бронювання аграріїв. Кому вірити?
Теги: аграрії мобілізація бронювання від мобілізації

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