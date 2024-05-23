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Скільки грошей коштувала розробка застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки грошей коштувала розробка застосунку «Резерв+»? Відповідь Міноборони
Україна розробляла додаток «Резерв+» за донорські кошти
фото: Уніан

Над розробкою застосунку працювало кілька команд

Розробка застосунку «Резерв+» коштувала близько $86 тис. Йдеться про понад 3,4 млн грн з урахуванням податку на додану вартість. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю Forbes.

За словами посадовиці, розробляли додаток за донорські кошти, а саме – за кошти благодійного фонду, що коштувало значно дешевше.

«Не можна сказати, що ми тут на чомусь зекономили. Вартість однієї години роботи розробника може сильно відрізнятися. Але застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість із нарощуванням функціонала виросте», – розповіла Черногоренко.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що над розробкою програми працювало кілька команд, оскільки варто було здійснити великий обсяг роботи з синхронізації з реєстрами, а також підготувати систему «Оберіг» до великого навантаження. У розробці допомагали й інші міністерства, зокрема – внутрішніх справ.

Нагадаємо, одразу після запуску «Резерв+» щонайменше 150 тис. людей авторизувалися у застосунку. Міністерство оборони України зазначило, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. 

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Як повідомлялося, повноцінна версія «Резерв+» зʼявиться вже на початку літа. У застосунку з'явиться електронний військовий квиток. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, що електронний військовий квиток можна буде показувати правоохоронцям у разі вимоги.

До слова, під час оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+» деякі військовозобов’язані отримали повідомлення про те, що вони мають статус «у розшуку». Міноборони запустило можливість надсилати запити до технічної підтримки щодо таких ситуацій

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Теги: мобілізація застосунок Міноборони гроші війна

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