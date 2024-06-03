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На Полтавщині суд арештував документи ВЛК через рекордну кількість непридатних осіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Полтавщині суд арештував документи ВЛК через рекордну кількість непридатних осіб
За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, брали хабарі у військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними «на папері»
фото з відкритих джерел

Полтавщина входить в п’ятірку областей, у якій зафіксовано найбільшу кількість визнаних обмежено придатними

Суд наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавської області через найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах української армії, було виявлено саме у Полтавській області. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, брали хабарі у військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними «на папері». 

Як пише пресслужба НАЗК, Полтавщина входить в п’ятірку областей, у якій зафіксовано найбільшу кількість визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023. В ухвалі Октябрського районного суду Полтави зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх арештували. 

Наразі триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, закон про скасування статусу «‎обмежено придатний» набув чинності у квітні. Військовозобовʼязані та військові, які наразі мають статус «обмежено придатний», повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року.

Як повідомлялося, діагноз «обмежено придатний», який використовувався в мирний час, був скасований, і тепер існують лише категорії «придатний» і «непридатний» для військової служби під час воєнного стану.

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Теги: Полтавщина мобілізація суд

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