Обидва засуджених за висновками медичної комісії визнані придатними до військової служби

У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим, які висловили бажання проходити військову службу. Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду м. Миколаєва.

«Засуджені 1984-го та 1998 років народження, один за вчинення крадіжки, а інший шахрайських дій, у судовому засіданні підтвердили, що виявили бажання проходити військову службу за контрактом, зазначили що їхні рішення є добровільними та без примусу і просили задовольнити подання», – йдеться у повідомленні.

Обидва за висновками медичної комісії визнані придатними до військової служби.

«Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд строком на 1 рік, із забороною перебування поза межами дислокації військової частини, з якою укладено контракт та виїзду в особистих цілях поза межі частини без дозволу командира», – повідомляє пресслужба.

Зазначимо, що це перші подібні рішення в межах останніх змін у законодавстві постановлені у Миколаєві.

Нагадаємо, що понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Сил оборони у межах мобілізації.

До того ж українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у інтерв'ю з «Главкомом». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.