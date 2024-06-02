У Дніпрі співробітники ТЦК намагалися затягти чоловіка в бус: військові пояснили свої дії

У військкоматі стверджують – рятували чинного військовослужбовця від скоєння злочину

У Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між співробітниками військкомату та чоловіком у цивільному. Відео, на якому люди у формі силою утримують чоловіка, напередодні активно ширили в мережі.

Як зазначається, на відео зафіксовано не роботу групи оповіщення військовозобов’язаних, про що заявляють ворожі пропагандистські канали, завдання яких – ускладнити комплектування Сил оборони України.

«На відео – намагання військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина від скоєння кримінального злочину», – ідеться у повідомленні.

У Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між їх співробітниками та чоловіком у цивільному. pic.twitter.com/SgE1YcIaGe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 2, 2024

У обласному ТЦК інформують, що цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі.

«Таким чином, випадкові громадяни, які «співчували» особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання свого конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, по суті сприяли вчиненню кримінального правопорушення», – наголошують у ТЦК.

Військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу – це посадові особи, які виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану і перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкоджання їх діяльності – тягнуть неминучі наслідки у вигляді адміністративної чи кримінальної відповідальність.

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП закликає громадськість та представників засобів масової інформації «не довіряти подібним інформаційним «вкидам» із відповідними фейковими описами і коментарями, які не відповідають дійсності, працюють на ворожу пропаганду або самі є складової частиною інформаційних операцій ворога.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.