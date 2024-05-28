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ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ТЦК відправлятиме повістки 17-річним юнакам: роз'яснення Сухопутних військ
Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають
фото з відкритих джерел

Взяття на військовий облік здійснюється у ТЦК за місцем проживання призовника

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщатимуться за місцем реєстрації за допомогою повісток. Надалі вони повинні прибути в ТЦК та стати на військовий облік. Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідно до статті 14 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Зокрема взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

«Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначило командування Сухопутних військ, постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають.

Нагадаємо, зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.

Зокрема, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Раніше Міноборони повідомлялося, що військовозобов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.

Читайте також: Міноборони назвало чотири причини, які дозволяють не йти до ТЦК за повісткою
Теги: мобілізація ТЦК військомат повістка армія ЗСУ

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