Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
Офіцер, який навчає нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів
фото: Генштаб ЗСУ

Українські польові командири кажуть, що новоприбулих бійців часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам

Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для вирішення проблеми критичної нестачі солдатів, однак українські командири очікують, що більшість нових військ матимуть погану підготовку. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у вирішенні кадрових проблем армії.

До притоку призовників за новим законом ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів із тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув'язненим приєднатися до армії. Та звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, як-от стрільбі.

«У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати», –сказав 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати мобілізаційні зусилля.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення. Але, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців мають погану підготовку, попри те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

У розвідувальному підрозділі 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу, багато розвідників були щойно переведені з тилових ролей і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій, щоб виконувати завдання, які часом вимагають пробиратися в тил ворога.

Як каже 32-річний солдат підрозділу з позивним Чирва, те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця, й усьому треба вчитися на місці.

Офіцер, який провів більше року, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу. Він вважає, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

На думку видання, одним із пріоритетних завдань Генерального штабу України нині є забезпечення підготовки новобранців за кордоном. Водночас перспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії.  Попри  те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців, ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Сержант, якого зазвичай відправляють у навчальні центри для відбору солдатів для свого батальйону, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, через які їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.

Нагадаємо, що Литва може направити військових інструкторів у разі потреби для допомоги у навчанні українських військових на території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. 

Також агенство Reuters з посиланням на неназвані джерела інформує, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.

Теги: ЗСУ війна військові навчання мобілізація військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми продовжуємо захищати нашу країну»
Наш ворог не ТЦК, а росіяни
18 травня, 17:49
Українці чудово знають, що переговори з РФ на їх умовах – це капітуляція
Десятки зарубіжних лідерів хочуть миру. Що не так з їх намірами
22 травня, 18:58
В Україні названо 15 категорій чоловіків, яких точно не мобілізують до війська
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
17 травня, 22:00
Павлов лайкав дописи на підтримку Путіна, війни, анексії Криму та російських військових
Українські журналісти завадили потрапити на Олімпіаду каноїсту з РФ, який підтримував війну
7 травня, 21:25
18 березня 2022 року Олександр Єфремов залишив Україну залізницею, нині він живе у Москві
Два роки після втечі. Чому Україна не шукає ексрегіонала Єфремова?
7 травня, 12:08
Асан Ісенаджиєв сім місяців перебував у полоні, зокрема в тому бараку в Оленівці, який підірвали росіяни
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
2 травня, 15:40
Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 «Укренерго» вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення
В Україні запроваджено аварійні відключення світла
14 травня, 21:57
У суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову
Київ запропонував Харкову гуманітарну допомогу після обстрілів
27 травня, 16:34
Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії
Чи може Україна бити по території РФ західною зброєю? Заява МЗС Польщі
25 травня, 12:44

Події в Україні

WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
Нічна атака дронів: під Миколаєвом спалахнула потужна пожежа (фото, відео)
У більшості областей введені екстрені відключення світла (оновлено)
У більшості областей введені екстрені відключення світла (оновлено)
Скільки дітей загинули й були поранені за час повномасштабної війни: дані ООН
Скільки дітей загинули й були поранені за час повномасштабної війни: дані ООН
Нічна атака «Шахедів»: які області опинилися під ударом (оновлено)
Нічна атака «Шахедів»: які області опинилися під ударом (оновлено)
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
107K
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
28K
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
28K
Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму
24K
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
14K
Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха

Новини

Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua