WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців

Офіцер, який навчає нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів

Українські польові командири кажуть, що новоприбулих бійців часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам

Україна готується мобілізувати десятки тисяч чоловіків для вирішення проблеми критичної нестачі солдатів, однак українські командири очікують, що більшість нових військ матимуть погану підготовку. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, українські командири вже давно нарікають на незадовільну підготовку новобранців у навчальних центрах. Але в умовах наступу Росії ці скарги є нагадуванням про те, що нещодавно прийнятий закон про мобілізацію є лише одним із кроків у вирішенні кадрових проблем армії.

До притоку призовників за новим законом ще кілька місяців. Тим часом командири передислоковують солдатів із тилових позицій до бойових підрозділів поблизу фронту. Минулого місяця президент Володимир Зеленський також підписав закон, який дозволяє деяким ув'язненим приєднатися до армії. Та звідки б не прибували нові солдати, українські польові командири кажуть, що через недостатню підготовку їх часто доводиться тижнями навчати базовим навичкам, як-от стрільбі.

«У нас були хлопці, які навіть не знали, як розібрати і зібрати пістолет… Ми просто витрачаємо багато часу на базову підготовку… Якщо, не дай Боже, буде прорив під Часовим Яром, і ми отримаємо нову піхоту, яка не знає елементарних речей, їх відправлять туди просто вмирати», –сказав 28-річний заступник командира батальйону 93-ї механізованої бригади Шмідт.

За словами солдатів, Росія досягла успіхів цього року значною мірою тому, що українські військові не мають достатньої кількості військ для захисту від безперервних нападів, а уряд не поспішає активізувати мобілізаційні зусилля.

Командири фронтових підрозділів вітають будь-яке нове підкріплення. Але, за словами командирів, багато з цих передислокованих військовослужбовців мають погану підготовку, попри те, що багато з них служили в армії з початку російського вторгнення більше двох років тому, хоча і далеко від поля бою.

У розвідувальному підрозділі 42-ї механізованої бригади, яка нещодавно була передислокована на північний схід Харківської області для захисту від нового російського наступу, багато розвідників були щойно переведені з тилових ролей і мали лише два тижні підготовки перед відправкою в бій, щоб виконувати завдання, які часом вимагають пробиратися в тил ворога.

Як каже 32-річний солдат підрозділу з позивним Чирва, те, чого навчають в українських навчальних центрах, повна нісенітниця, й усьому треба вчитися на місці.

Офіцер, який провів більше року, навчаючи нових солдатів на одному з українських полігонів, розповів, що в навчальних центрах не вистачає боєприпасів радянського калібру, тому що їх зберігають для військ на полі бою. Це означає, що новобранці отримують мало досвіду стрільби бойовими патронами. За словами офіцера, навчальний центр отримав лише 20 набоїв на особу. Він вважає, що Україна потребує, щоб її інструктори навчалися у тренерів НАТО, щоб скоротити стандартну двомісячну базову підготовку до одного місяця.

На думку видання, одним із пріоритетних завдань Генерального штабу України нині є забезпечення підготовки новобранців за кордоном. Водночас перспектива бути відправленим на небезпечні фронтові позиції без належної підготовки є основною причиною, чому багато українських чоловіків бояться призову до армії. Попри те, що окремі бригади вкладають кошти в рекламу для залучення новобранців, ті, хто призивається, можуть не потрапити до бажаної бригади.

Сержант, якого зазвичай відправляють у навчальні центри для відбору солдатів для свого батальйону, який говорив на умовах анонімності, зауважив, що деякі штурмові бригади можуть змушувати особовий склад жити практично повний робочий день біля навчальних центрів, щоб швидко перехопити наймолодших, найсильніших і наймотивованіших чоловіків.

За словами сержанта, деякі новобранці вважаються фізично здоровими, незважаючи на те, що їм більше 50 років і вони мають проблеми з колінами та спиною, через які їм буде важко долати кілометри з рюкзаком і зброєю. Деякі бригади все одно отримують наказ забирати таких чоловіків.

Нагадаємо, що Литва може направити військових інструкторів у разі потреби для допомоги у навчанні українських військових на території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Також агенство Reuters з посиланням на неназвані джерела інформує, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, попри страх деяких союзників і російські погрози. Джерела агентства стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту українського президента Володимира Зеленського.