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Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, які посади мають найбільший попит у ЗСУ
Більшість людей, які хочуть вступити до ЗСУ, цікавляться штабними вакансіями
фото з відкритих джерел

У середньому на одну тилову посаду претендують 45 осіб, а на бойову – 20

Найбільш потрібними зараз у Збройних силах України є бойові посади. Зокрема, йдеться про піхотинців, кулеметників, розвідників, водіїв, медиків, операторів безпілотників, а також інженерів, зв'язківців, механіків й електриків. Про це заявила керівниця воєнного департаменту агенції Lobby X, що займається рекрутингом з липня 2022-го, Ольга Бандрівська в коментарі УП.

Однак, за словами Бандрівської, більшість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших «штабістів». У середньому на одну тилову посаду претендують 45 осіб, а на бойову – 20. 

«Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо», – каже вона.

Нагадаємо, у період з 11 по 14 червня у межах рекрутингової кампанії «Будь собою» Сили оборони отримали понад 2,4 тис. резюме від охочих служити в українській армії.

До слова, у рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи.

Як повідомлялося, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Чинність електронного військово-облікового документа можна буде перевірити через QR-код, який тепер доступний у застосунку.

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Теги: мобілізація війна чоловік ЗСУ армія

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