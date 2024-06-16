Скуплять всю землю? Соратник Тимошенко пояснив, чому його фракція не підтримує роздачу громадянства іноземцям

У «Батьківщині» незадоволені тим, як бачить перспективи множинного громадянства президент

Законопроєкт про множинне громадянство, ініційований президентом Зеленським, вже п’ять місяців як застряг у Верховній Раді. Журналісти «Главкома» розбиралися, хто й чому гальмує президентську ініціативу. Про це детальніше читайте у матеріалі «Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?».

У партії «Батьківщина» незадоволені тим, як бачить перспективи множинного громадянства президент Володимир Зеленський. Про це «Главкому» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк. Зокрема, як йдеться у матеріалі, Юлії Тимошенко та її соратникам дуже болить тема продажу землі – коронна для цієї політичної сили.

Так, нардеп Михайло Цимбалюк стверджує, що його фракція всіма руками за запровадження спрощеного отримання громадянства для осіб, які сьогодні захищають нашу державу.

«Це однозначно потрібно, і ми вважаємо, що це можна виділити в окремий законопроєкт. Бо сьогодні склалася ситуація, коли російські консульські підрозділи просто не надають довідки, що громадянин Російської Федерації вийшов з її громадянства, що є підставою для отримання іншого. До мене особисто звертаються білоруси, які давно воюють у Полку Калиновського. Для таких людей, які багато років проживають на території України і зібрали всі інші документи, громадянство треба надавати в спрощеному порядку», - пояснив народний депутат.

Щодо інших новацій у законопроєкті про множинне громадянство у Цимбалюка, як йдеться у матеріалі, також купа питань. «Однозначно, якщо йдеться про бажання громадян інших держав з українським корінням отримати українське громадянство, питань нема. Але чому саме такий перелік держав для спрощеного отримання громадянства? Де ці громадяни будуть сплачувати податки – в Україні чи в своїй державі? Чи будуть мати ці громадяни право купувати українську землю, бо поки що законодавство це забороняє робити іноземцям? Чи громадяни, які отримують множинне громадянство, будуть військовозобов'язаними в Україні? А відповідей на ці запитання нема, і в цьому є великий ризик», - зауважує Цимбалюк.

Народний депутат у спілкуванні з журналістами «Главкома» наголосив, що для громадян РФ, які вийшли з російського громадянства і набули громадянство країн ЄС або інших країн, які є в переліку на «спрощене», немає жодних перешкод користуватися всіма благами українського громадянства після його набуття. Наприклад, скуповувати ту ж землю чи вести якусь підривну діяльність. Тому, категорично зазначив Михайло Цимбалюк, для «Батьківщини» цей законопроєкт у такому вигляді є неприйнятим.

Множинне громадянство – це давня ідея Володимира Зеленського, який вносив вже кілька законопроєктів такого змісту і до початку великої війни, і під час неї. Останній з них – проєкт закону «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України» – був відправлений до Верховної Ради з приміткою «невідкладний» у День Соборності – 22 січня 2024 року. Законопроєкт, який готував вже колишній заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров, отримав науково-експертний висновок, пройшов бюджетну експертизу та тепер очікує на схвалення в залі. Але досі без особливого успіху.

У першу чергу, цей закон після його прийняття має дозволити отримати українське громадянство громадянам європейських країн, а також США та Японії. Для цього їм не потрібно відмовлятися від свого нинішнього громадянства. Водночас такої можливості не буде у громадян держав-агресорів (окрім тих осіб, які воюють на українському боці). Також законопроєктом збільшується кількість підстав для позбавлення громадянства України.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства.

До слова, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством.