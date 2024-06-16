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Скуплять всю землю? Соратник Тимошенко пояснив, чому його фракція не підтримує роздачу громадянства іноземцям

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скуплять всю землю? Соратник Тимошенко пояснив, чому його фракція не підтримує роздачу громадянства іноземцям
Цимбалюк стверджує, що його фракція всіма руками за запровадження спрощеного отримання громадянства для осіб, які сьогодні захищають нашу державу
фото з відкритих джерел

У «Батьківщині» незадоволені тим, як бачить перспективи множинного громадянства президент

Законопроєкт про множинне громадянство, ініційований президентом Зеленським, вже п’ять місяців як застряг у Верховній Раді. Журналісти «Главкома» розбиралися, хто й чому гальмує президентську ініціативу. Про це детальніше читайте у матеріалі «Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?».

У партії «Батьківщина» незадоволені тим, як бачить перспективи множинного громадянства президент Володимир Зеленський. Про це «Главкому» повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.  Зокрема,  як йдеться у матеріалі, Юлії Тимошенко та її соратникам дуже болить тема продажу землі – коронна для цієї політичної сили.  

Так, нардеп Михайло Цимбалюк стверджує, що його фракція всіма руками за запровадження спрощеного отримання громадянства для осіб, які сьогодні захищають нашу державу.

«Це однозначно потрібно, і ми вважаємо, що це можна виділити в окремий законопроєкт. Бо сьогодні склалася ситуація, коли російські консульські підрозділи просто не надають довідки, що громадянин Російської Федерації вийшов з її громадянства, що є підставою для отримання іншого. До мене особисто звертаються білоруси, які давно воюють у Полку Калиновського. Для таких людей, які багато років проживають на території України і зібрали всі інші документи, громадянство треба надавати в спрощеному порядку», - пояснив народний депутат.

Щодо інших новацій у законопроєкті про множинне громадянство у Цимбалюка, як йдеться у матеріалі, також купа питань.  «Однозначно, якщо йдеться про бажання громадян інших держав з українським корінням отримати українське громадянство, питань нема. Але чому саме такий перелік держав для спрощеного отримання громадянства? Де ці громадяни будуть сплачувати податки – в Україні чи в своїй державі? Чи будуть мати ці громадяни право купувати українську землю, бо поки що законодавство це забороняє робити іноземцям? Чи громадяни, які отримують множинне громадянство, будуть військовозобов'язаними в Україні? А відповідей на ці запитання нема, і в цьому є великий ризик», - зауважує Цимбалюк.

Народний депутат у спілкуванні з журналістами «Главкома» наголосив, що для громадян РФ, які вийшли з російського громадянства і набули громадянство країн ЄС або інших країн, які є в переліку на «спрощене», немає жодних перешкод користуватися всіма благами українського громадянства після його набуття. Наприклад, скуповувати ту ж землю чи вести якусь підривну діяльність. Тому, категорично зазначив Михайло Цимбалюк, для «Батьківщини» цей законопроєкт у такому вигляді є неприйнятим.

Множинне громадянство – це давня ідея Володимира Зеленського, який вносив вже кілька законопроєктів такого змісту і до початку великої війни, і під час неї. Останній з них – проєкт закону «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України» – був відправлений до Верховної Ради з приміткою «невідкладний» у День Соборності – 22 січня 2024 року. Законопроєкт, який готував вже колишній заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров, отримав науково-експертний висновок, пройшов бюджетну експертизу та тепер очікує на схвалення в залі. Але досі без особливого успіху.

У першу чергу, цей закон після його прийняття має дозволити отримати українське громадянство громадянам європейських країн, а також США та Японії. Для цього їм не потрібно відмовлятися від свого нинішнього громадянства. Водночас такої можливості не буде у громадян держав-агресорів (окрім тих осіб, які воюють на українському боці). Також законопроєктом збільшується кількість підстав для позбавлення громадянства України.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства. 

До слова, якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством. 

Читайте також: Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
Теги: громадянство Володимир Зеленський Україна

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