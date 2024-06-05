Заборона на виїзд чоловіків з подвійним громадянством: прикордонники прояснили ситуацію

На кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців

Андрій Демченко: «В Україні заборонено подвійне громадянство»

Якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, вони все одно в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, які мають її національні права та обов’язки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, коментуючи заяву посольства США в Україні про заборону виїзду людей з подвійним громадянством.

«Формулювання, що шириться на різних ресурсах про те що українців із подвійним громадянством тепер не випускатимуть із країни, м'яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство», – сказав він в коментарі Liga.net.

Речник ДПСУ зауважив, що ці норми діяли й раніше. На кордоні прикордонники неодноразово виявляли українців, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. Їх завжди притягуються до визначеної законодавством відповідальності.

«Водночас не варто плутати з громадянами України, які постійно проживають за межами України і які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (штамп) про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України», – наголосив Демченко.

За його словами, раніше українські чоловіки віком від 18 до 60 на час воєнного стану все одно могли виїздити за межі України. Така можливість була обмежена зі зміною норм законодавства.

Нагадаємо, посольство США в Україні повідомило, що із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства.