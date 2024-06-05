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Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України
Чоловіки з подвійним громадянством, зокрема ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України
фото з відкритих джерел

Особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України

Із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства. Про це повідомило посольство США в Україні.

Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, зокрема ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України.

Як зазначається, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. 

Раніше чоловіки з подвійним американсько-українським громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США. 

«Посольство США обмежене в наших можливостях впливати на українське законодавство, в тому числі на застосування воєнного стану та мобілізаційного законодавства до громадян України. Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, залишайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням», – рекомендує американське посольство.

Також посольство зазначає, що громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, краще утриматися від поїздок до України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали «бронь» від Міністерства економіки.

До слова, народний депутат Ігор Фріс б'є на сполох щодо урядової постанови № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов’язаних. Він попереджає Кабінет міністрів про те, що постанова може призвести до колапсу з мобілізацією. Про це детально йдеться у матеріалі «Главкома».

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Теги: посольство громадянство

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