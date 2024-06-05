Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України

Чоловіки з подвійним громадянством, зокрема ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України

Особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України

Із 1 червня чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства. Про це повідомило посольство США в Україні.

Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, зокрема ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України.

Як зазначається, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

Раніше чоловіки з подвійним американсько-українським громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї, якщо вони знімалися з реєстрації місця проживання в Україні та реєстрували місце проживання в США.

«Посольство США обмежене в наших можливостях впливати на українське законодавство, в тому числі на застосування воєнного стану та мобілізаційного законодавства до громадян України. Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, залишайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням», – рекомендує американське посольство.

Також посольство зазначає, що громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, краще утриматися від поїздок до України.

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