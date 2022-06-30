Острів Зміїний. Так зараз на фото виглядає моя мрія
Московити нарешті втекли зі Зміїного
Класна сьогодні нагода розказати про мою історію острова Зміїний, і про мою тугу за морем.
Колись я мріяв набути такої фізичної форми, щоб на ластах і у гідрокостюмі доплисти до нашого Острова.
Вивчивши попередньо течії, спрогнозувавши вітер і залучивши моторного човна для страховки. Звісно, у компанії з друзями.
Паралельно міряв (і мрію) дійти до Зміїного на плавзасобах типу катамарана з вітрилом.
Власне, той регіон ми вже розвідували минулим літом з Євгеном Самунджаном, було просто чарівно.
Коли працював журналістом, то моя економічна спеціалізація не дозволяла потрапити у прес-тур на Острів. А я хотів.
Тепер за острів іде війна.
Хай пробачить мене моя 72 механізована сухопутна бригада, але коли я читаю новини про бойові дії за Зміїний, у мене стискається серце – я так чомусь хочу воювати на морі!
І це цілком природньо для українських «генів». Козацтво чомусь у нас звикли уявлять винятково кіннотою, але їх славу складали і морські походи.
Мабуть, цю частину нашої історії нам ще треба як слід згадати. Згадати, що ми – морська нація.
Винахідливість, сміливість, завзятість, розсудливість і зухвалість – морські якості, які доступні не усім народам.
Сьогодні хороший день – московити втекли зі Зміїного. Крок за кроком до нас повертається стихія моря.
Те, як ми зараз б'ємося на рідному Чорному морі, якраз доводить, що море у нас в крові!
Слава Україні!
***
Ну, а мені лишається мій донбаський окоп – сухий, аж колеться. Але я не скаржуся.
- Втеча росіян зі Зміїного. Морський вимір війни в Україні набуває більшого значення
- Кремль вигадав, як пояснити втечу своїх військ зі Зміїного (відео)
- Росія підтвердила виведення окупантів зі Зміїного
- ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний
- Чому Росія програє війну, здавши Зміїний: пояснення від ідеолога рашизму
- Як українські військові Зміїний звільняли (відео)