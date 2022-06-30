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рус
    Думки вголос

    Острів Зміїний. Так зараз на фото виглядає моя мрія

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Острів Зміїний після атаки української армії - Острів Зміїний. Так зараз на фото виглядає моя мрія
    Острів Зміїний після атаки української армії
    фото: ЗСУ

    Московити нарешті втекли зі Зміїного

    Класна сьогодні нагода розказати про мою історію острова Зміїний, і про мою тугу за морем.

    Колись я мріяв набути такої фізичної форми, щоб на ластах і у гідрокостюмі доплисти до нашого Острова.

    Вивчивши попередньо течії, спрогнозувавши вітер і залучивши моторного човна для страховки. Звісно, у компанії з друзями.

    Паралельно міряв (і мрію) дійти до Зміїного на плавзасобах типу катамарана з вітрилом.

    Власне, той регіон ми вже розвідували минулим літом з Євгеном Самунджаном, було просто чарівно.

    Коли працював журналістом, то моя економічна спеціалізація не дозволяла потрапити у прес-тур на Острів. А я хотів.

    Тепер за острів іде війна.

    Хай пробачить мене моя 72 механізована сухопутна бригада, але коли я читаю новини про бойові дії за Зміїний, у мене стискається серце – я так чомусь хочу воювати на морі!

    І це цілком природньо для українських «генів». Козацтво чомусь у нас звикли уявлять винятково кіннотою, але їх славу складали і морські походи.

    Мабуть, цю частину нашої історії нам ще треба як слід згадати. Згадати, що ми – морська нація.

    Винахідливість, сміливість, завзятість, розсудливість і зухвалість – морські якості, які доступні не усім народам.

    Сьогодні хороший день – московити втекли зі Зміїного. Крок за кроком до нас повертається стихія моря.

    Те, як ми зараз б'ємося на рідному Чорному морі, якраз доводить, що море у нас в крові!

    Слава Україні!

    ***

    Ну, а мені лишається мій донбаський окоп – сухий, аж колеться. Але я не скаржуся.

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    Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Україна вітер окупація море #stoprussia
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    Острів Зміїний. Так зараз на фото виглядає моя мрія