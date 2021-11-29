«Слуга народу» знову хоче «задовольнити медійні потреби російської меншини»

Монобільшість планує гарантувати меншинам доступ до телевізійних, радійних, інтернет-ресурсів

До кінця поточної каденції Верховної Ради монобільшість планує вирішити питання із законодавчим визнанням існування в Україні національних меншин, а також зробити певні кроки у забезпеченні їхніх медійних потреб. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

На думку народного обранця, те, що мовлення медіа для національних меншин не врегульоване на законодавчому рівні, дає російській пропаганді додаткові приводи для спекуляцій.

«У нас є закон про корінні народи, але треба його доопрацьовувати. Треба визнати наявність російської, польської, угорської, болгарської та інших національних спільнот і визначити, як задовольнити їхні медійні потреби. У «Суспільного» є регіональні канали, але вони, скоріше, висвітлюють регіональну специфіку. А проблема з національними спільнотами існує, зокрема, через наші зобов’язання через Європейську хартію мов меншин. Нам потрібна нова медійна політика в цьому сенсі», – вважає політик.

Микита Потураєв уточнив, що наразі комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій готує законопроєкт про національні спільноти, і робота над ним вже виходить на фінальну стадію.

«Це передбачатиме доступ до телевізійних, радійних, інтернет-ресурсів мовами цих спільнот. Але спочатку треба прийняти рамковий закон про національні спільноти, а потім наповнювати його конкретикою», – підсумував політик.

Раніше повідомлялося, що МЗС Угорщини вимагає, щоб Україна дозволила державне управління мовами меншин.