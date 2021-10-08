Смерть нардепа Полякова. Інформація, яка насторожує

Поляков завжди критикував Зеленського...

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Сегодня ночью был обнаружен в такси мертвым народный депутат группы «За майбутне» Антон Поляков, который был избран в парламент от партии Слуга народа по избирательному округу № 206. Полякову было всего 33 года. Он постоянно критиковал Зеленского и неоднократно утверждал, что в ВР «слугам» платят деньги в конвертах за голосования. А сегодня его нашли мертвым. И уже есть вопросы к официальной информации.

1. Полиция не рассматривает версию убийства депутата ВР Антона Полякова (группа «За будущее»), он не был пьян. В ведомстве отметили, что предварительно депутат не был пьян. «Запаха алкоголя от него не было», – отметили в полиции.

2. При этом, по сведениям таксиста (гражданин Азербайджана Эльмир М.), он подобрал Полякова у дороги по адресу проспект Соборности 2, когда тот ловил машину. «Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», – рассказывает таксист.

После такой абсолютно противоположной информации не только у меня просто таки геометрически «растёт» доверие к информаци от правоохранительных органов. А если вспомнить, как ДБР «не может» найти видеодоказательства того, что «слуга народа» Трухин был за рулём в момент ДТП, то еще больше растёт доверие к слугам Зе в погонах. Посмотрим на то, как будет проходить следствие. Но учитывая, что это был не друг президента, то видосика не будет, а вот вопросы к Зе будут у многих, кроме правоохранителей.

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Джерело: блог Борислава Берези

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