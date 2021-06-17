«Розстріл ОПЗЖ»: Потураєв пояснив, чому так висловився

Потураєв зазначив, що готовий давати свідчення, якщо будуть відкриті якісь кримінальні провадження

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що не погрожував парламентарям з фракції «Опозиційна платформа – За життя», а попереджав про можливість розправи з боку громадян.

Потураєв сказав журналістам, коментуючи ситуацію в сесійній залі парламенту, коли через його висловлювання біля трибуни почалася штовханина між депутатами від «ОПЗЖ» та «Слуга народу».

Потураєв зазначив, що готовий давати свідчення, якщо будуть відкриті якісь кримінальні провадження.

«Я знаю точно, що правда на моїй стороні», – додав він.

За словами Потураєва, він не шкодує, що висловлювався на адресу «ОПЗЖ», а вибачився для того, аби зняти напругу в сесійній залі.

«Я вибачився за те, чого не казав. Це важливо розуміти – я не закликав до фізичного знищення членів фракції «ОПЗЖ», а попередив, що така політика може призвести до того, що народний терпець увірветься, і це закінчиться фізичним насильством», – наголосив Потураєв.

При цьому він додав, що доказом його твердження стане стенограма засідання парламенту.

Депутат наголосив, що «Слуга народу» ніколи не допустить насильницьких дій, і що єдиний шлях – це політична боротьба.

Також Потураєв сказав, що не бачить жодних підстав для відсторонення його від посади голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Додамо, що сьогодні, 17 червня, під час сесії Верховної Ради біля трибуни сталася сутичка. Спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин. Але згодом нардепи все ж раніше повернулися до роботи.

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