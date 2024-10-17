Соратник Зеленського пояснив, чому Україні потрібно ділитися корисними копалинами з союзниками

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко прокоментував пункт плану перемоги, де йдеться про корисні копалини в Україні

Яременко: «Якщо Україна, не дай Бог, програє, і контроль над цими природними ресурсами потрапить до рук формально Росії»

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко прокоментував пункт президентського плану перемоги, який стосується корисних копалин. За словами нардепа, мови про повну передачу прав на використання українських природних ресурсів країнам Заходу не йде. Про це він заявив в коментарі «Главкому».

«Їх світ втратить, якщо Україна, не дай Бог, програє, і контроль над цими природними ресурсами потрапить до рук формально Росії, а неформально – її патрона Китаю. І якщо мова йде про запрошення (від країн Заходу, – «Главком») спільно розробляти, то які проблеми? Це все одно наш мінерал», – зазначив нардеп.

Презентуючи план, президент, серед іншого, зазначив: «В Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

Оскільки цей пункт плану також містить таємну частину, українські користувачі соцмереж занепокоїлись, що після закінчення війни Україні доведеться розплачуватися з західними союзниками віддаючи їм усі корисні копалини. Богдан Яременко висловився про ці переживання:

«Звісно, ніхто з тих, хто висловився з цього приводу, не читав цю таємну частину. У виступі йшлося про ті природні ресурси, мінерали, які в невеликій кількості присутні на планеті, і які потрібні настільки, що контроль над ними є засадничим з точки зору забезпечення стратегічних безпекових інтересів не лише України, а всього демократичного світу».

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Також 17 жовтня президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України у війні проти Росії. Він складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові.