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Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
Олександр Сирський слухав виступ Зеленського у Верховній Раді
фото: скріншот з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав засідання у Верховній Раді

Сьогодні, 16 жовтня, Володимир Зеленський представив план перемоги України у війні проти Росії у Верховній Раді. На виступі президента були присутні не лише парламентарі, а й українське військове керівництво.

Так, на прямій трансляції в об'єктив камери потрапив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кирило Буданов на засіданні Верховної Ради
Кирило Буданов на засіданні Верховної Ради
скріншот

Також представлення плану перемоги України заслухав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Василь Малюк на засіданні у Верховній Раді
Василь Малюк на засіданні у Верховній Раді
скріншот

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також долучився до засідання у Верховній Раді. Він сидів поруч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Андрій Єрмак та Олександр Сирський на засіданні у Верховній Раді
Андрій Єрмак та Олександр Сирський на засіданні у Верховній Раді
скріншот
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото) фото 1
скріншот

На відео видно, що військові керівники України сиділи поруч на засіданні у Верховній Раді.

Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото) фото 2
скріншот

Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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Теги: Верховна Рада війна Володимир Зеленський Україна Кирило Буданов перемога Василь Малюк Олександр Сирський

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