Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав засідання у Верховній Раді

Сьогодні, 16 жовтня, Володимир Зеленський представив план перемоги України у війні проти Росії у Верховній Раді. На виступі президента були присутні не лише парламентарі, а й українське військове керівництво.

Так, на прямій трансляції в об'єктив камери потрапив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кирило Буданов на засіданні Верховної Ради скріншот

Також представлення плану перемоги України заслухав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Василь Малюк на засіданні у Верховній Раді скріншот

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також долучився до засідання у Верховній Раді. Він сидів поруч із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Андрій Єрмак та Олександр Сирський на засіданні у Верховній Раді скріншот

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На відео видно, що військові керівники України сиділи поруч на засіданні у Верховній Раді.

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Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.