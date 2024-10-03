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Система Patriot від Румунії вже прибула до України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Система Patriot від Румунії вже прибула до України
«Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну», – заявив речник міністерства оборони Румунії Константін Спіну
фото з відкритих джерел

Речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну підтвердив надходження системи Patriot в Україну

До України прибула система протиракетної оборони Patriot, надана Румунією. Повідомлення про поставку у коментарі Радіо Свобода підтвердив речник Міністерства оборони Румунії Константін Спіну. 

«Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну», – заявив у четвер Спіну після того, як минулого місяця уряд у Бухаресті ухвалив рішення про передачу системи Києву.

Напередодні президент Володимир Зеленський подякував усім країнам, які допомагають із наданням систем ППО для України, зокрема Румунії.

«Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно збиваючи «Шахеди» і ракети», – заявив 2 жовтня президент України. 

Нагадаємо, Нідерланди скоро передадуть три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс в інтерв'ю Delfi. За словами посадовця, Нідерланди намагаються знайти інші деталі, необхідні для запуску всієї батареї.

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Теги: війна системи ППО Румунія Україна

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