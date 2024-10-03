Міноборони тестує повістки з QR-кодом: що зміниться із їх запровадженням

QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа

Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

Що змінюється

QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок Резерв+ миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо, що з 16 травня діє Постанова № 560, згідно з якою є такі види повісток:

повістка на уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з реєстру «Оберіг»;

повістка на проходження медкомісії, щоб отримати висновок, чи придатна людина для військової служби;

повістка про призов на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби. Її вручають після медичної комісії придатній до службі людині. Цю повістку ще називають «бойовою», «повісткою на відправку».

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Як зазначають в Міноборони, відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальної підготовки» – схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

До слова, Уряд виділив 71 млн 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Про це йдеться в документах, які опинилися в розпорядженні «Української правди». Зазначається, що за вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тисяч повісток.