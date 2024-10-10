Олімпійська чемпіонка жертвує свою переможну шаблю. Названо мету

За донат від 500 гривень, кожен охочий прийматиме участь у розіграші

Українська фехтувальниця, Юлія Бакастова, яка виборола золото Олімпійських ігор у Парижі у команді з Ольгою Харлан, Аліною Комащук та Оленою Кравацькою, вирішила передати свою переможну шаблю на благодійність.

«Друзі, розігруємо унікальний лот: прапор із автографами наших олімпійських чемпіонок із фехтування – Ольги Харлан, Юлії Бакастової, Аліни Комащук й Олени Кравацької, а також шаблю Юлії Бакастової, що допомогла їй здобути медаль у Парижі.

Це справжній символ волі до перемоги, пам’ятна річ, яка може стати сімейною реліквією або особливою окрасою офісу вашої компанії», – йдеться у повідомленні благодійного фонду «Лелека-Україна».

Згідно допису, за донат від 500 гривень, кожен охочий прийматиме участь у розіграші цих цінних речей.

Всі виручені кошти підуть на закупівлю спеціальних тактичних рюкзаків для бойових медиків Сил Оборони.

Нагадаємо, українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Після здобуття золотої нагороди у фіналі Олімпіади-2024 у командній шаблі, фехтувальниця Ольга Харлан встановила історичне досягнення для українського спорту.

Ніколи раніше українська спортсменка не здобувала понад п'ять нагород на Олімпійських Іграх. Завдяки бронзі в особистій першості та золоту в командній у Парижі Ольга Харлан стала володаркою найбільшої кількості нагород Олімпійських Ігор – шести.