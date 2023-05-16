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Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження
Всеволода Князєва затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн дол.
фото з відкритих джерел

Повноважень Князєва на посаді голови Верховного Суду припинено, але він залишається суддею

Сьогодні, 16 травня, відбулось позачергове засідання Верховного Суду. Із 168 суддів присутніми були 142. Вони шляхом таємного голосування висловили недовіру своєму голові Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн дол. Його повноваження достроково припинені.

Зазначимо, що Пленум підтримав припинення повноважень Князєва на посаді голови Верховного Суду, але не судді.

Повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя (ВРП). Також лише ВРП може дозволити арешт Князєва за клопотанням прокуратури.

Судді зібрали підписи щодо висловлення недовіри – всього підписали подання 138 суддів, уже за кілька годин відбулося голосування. Рішення про висловлення недовіри голові ВС приймали шляхом таємного голосування більшістю голосів від складу пленуму ВС.

Згідно із законом, на те, щоб зібрати засідання пленуму було 20 днів, однак судді враховуючи резонанс справи вирішили провести голосування сьогодні ж і уже через 15 хвилин після того, як було обрано голову оргкомітету, розпочалось засідання щодо висловлення недовіри Всеволоду Князєву.

Нагадаємо, 15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

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Теги: Всеволод Князєв Верховний Суд України суддя

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