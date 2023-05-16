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Пленум Верховного Суду ініціював висловлення недовіри голові Князєву (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пленум Верховного Суду ініціював висловлення недовіри голові Князєву (відео)
фото: sud.ua

Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством

Сьогодні, 16 травня, Верховний Суд зібрався на позачергове засідання для висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

У заяві суду йдеться, що Верховний Суд бере на себе повну відповідальність за події, що відбуваються у зв‘язку з імовірними корупційними діяннями окремих працівників.

Судді наголошують, що за будь-який корупційний злочин має бути незворотне покарання і готові співпрацювати зі слідством. Заяву підтримали 142 судді, проти не виступ ніхто. Наразі судді ще підписують подання про висловлення недовіри.

Нагадаємо, 15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Теги: хабар Верховный суд Всеволод Князєв

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