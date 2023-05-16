Верховний суд анонсував позачергове засідання через корупційний скандал довкола Князєва
Засідання відбудеться 16 травня
Верховний суд після того, як голову органу Всеволода Князєва, було піймано на хабарі, призначив позачергове засідання. Воно відбудеться у вівторок, 16 травня. Про це повідомляє Верховний суд у Facebook.
«У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного суду. Час буде повідомлено додатково», – йдеться у заяві судового органу.
Захід відбудеться за участю представників ЗМІ.
Нагадаємо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримано на отриманні хабара у приблизно три мільйони доларів.
За повідомленням ZN.UA, гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
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