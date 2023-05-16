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Верховний суд анонсував позачергове засідання через корупційний скандал довкола Князєва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Верховний суд анонсував позачергове засідання через корупційний скандал довкола Князєва
Всеволод Князєв
фото: pravo.ua

Засідання відбудеться 16 травня

Верховний суд після того, як голову органу Всеволода Князєва, було піймано на хабарі, призначив позачергове засідання. Воно відбудеться у вівторок, 16 травня. Про це повідомляє Верховний суд у Facebook.

«У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного суду. Час буде повідомлено додатково», – йдеться у заяві судового органу.

Захід відбудеться за участю представників ЗМІ.

Нагадаємо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва затримано на отриманні хабара у приблизно три мільйони доларів.

За повідомленням ZN.UA, гроші голова Верховного суду отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

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Теги: скандал корупція в Україні Верховный суд

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