Тримання Князєва під вартою: ВАКС ухвалив рішення

Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству

Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Князєва. Про це передає «Суспільне».

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17 травня ВАКС заслухав скаргу адвокатів на даний час вже ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на його затримання. На їх погляд, затримання Князєва не було законним, як і є незаконним його подальше тримання в ізоляторі тимчасового тримання.

Втім, на думку прокуратури, такі підстави є. Зокрема, детективи НАБУ не змогли знайти велику частку з «мічених» купюр під час обшуків у голови і суддів Верховного Суду.

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Підозрюваний в отриманні хабаря у 2,7 млн дол. Князєв заявив на суді, що його затримання «неправомірне», адже він сприяв слідству і допомагав правоохоронцям у проведенні обшуку. За його словами він сам сказав правоохоронцям де лежать гроші, щоб вони їх не «шукали по шухлядах».

Його адвокат Клочков заявив, що тримання його підозрюваного у тимчасовому ізоляторі «незаконне».

Прокурор Омельченко сказав, що рішення суду «справедливе, адже підстави для затримання колишнього голови ВС були».

Нагадаємо, за повідомленням журналістів зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара голови Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис.

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15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.