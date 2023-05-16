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Корупційний скандал у Верховному Суді: деталі справи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Корупційний скандал у Верховному Суді: деталі справи
нязєву інкримінується вчинення кримінального правопорушення з отримання неправомірної вигоди і пропозиція та обіцянка надання такої вигоди
фото з відкритих джерел

Суддю Всеволода Князєва затримано

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили деталі корупційної схеми у Верховному суді, до якої причетний голова суду Всеволод Князєв. За даним НАБУ та САП, підозру Князєву ще не оголосили, а слідчі дії ще тривають. Про це повідомив керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на брифінгу.

Верховний Суд і Жеваго

За словами Кривоноса, представники Жеваго домовилися про передачу хабара високопосадовцям суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення. «Зафіксували низку контактів власника групи «Фінанси та кредит» (Костянтина Жеваго - ред) з одним із власників адвокатського об’єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності…», – зазначив він.

Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для подальшого ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена. За кілька днів після встановлення контакту, 15 березня, мало відбутися засідання по справі, але його було перенесено на виконання попередньої домовленості. Записи розмов підтверджують домовленість такого перенесення, зі слів фігурантів, на термін від двох тижнів до місяця. Також зафіксовано прохання підтвердити «готовність» до такого перенесення, до збору повної суми хабаря.

Після того відбувалася поступова передача коштів від бізнесмена до адвоката і, нарешті, на початку квітня вся сума була зібрана та покладена у банківське сховище для зберігання.

19 квітня Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена, а вже 1 травня голова ВС надав вказівку іншим учасникам угруповання щодо сум та порядку розподілу між деякими членами Великої Палати, які брали участь у ухваленні відповідного рішення.

3 травня була передана перша частина коштів,  а 15 травня відбулася передача другої частини. «Паралельно відбувалася передача коштів від бізнесмена до адвоката. І вже 19 квітня Верховним судом було ухвалене рішення. І вже після цього, на початку травня, адвокат отримав від керівництва Верховного суду вказівку щодо розподілу цієї неправомірної вигоди серед учасників цього угруповання суддів», – сказав очільник НАБУ.

Деталі справи

Кривонос підкреслив, що під час проведення обшуків було вилучено кошти та здобуто докази, які підтверджують скоєння злочину. За його словами, члени цього злочинного угруповання намагалися також чинити вплив на обрання Вищої кваліфкомісії суддів.

«Ця справа на сьогодні є пріоритетом для нас. Є хабар, є мотив, є зафіксований факт, є конкретні люди. І будь-якого іншого підтексту немає…», – наголосив голова НАБУ.

Своєю чергою, очільник САП Олександр Клименко зауважив, що детективи НАБУ отримали інформацію про корупційну схему у Верховному суді на початку цього року.

Корупційний скандал у Верховному Суді: деталі справи фото 1

За його словами, вищезгадане адвокатське об’єднання було посередником у наданні хабарів не лише суддя Верховного суду, а й інших судів України.

Відтак, йдеться про вирішення не лише вищезгаданих питань, а й про багато «інших процесів у судовій системі», які члени злочинного угруповання планували «вирішувати» у майбутньому.

Також правоохоронці повідомили, що Неправомірна вигода розміром близько $2,7 млн для Голови Верховного Суду та адвоката може бути частиною більш широкої схеми корупційного тиску на суди.

На брифінгу також було оприлюднене відео із записами телефонних розмов фігурантів корупційної схеми, під час яких вони обговорюють деталі корупційної схеми.

Князєва  затримано

На брифінгу прокурори підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва, однак зауважили, що підозру йому наразі не оголошено.

«Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з даними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суди. На це час затримано голову ВСУ і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб і їх причетності до кримінального правопорушення», – сказав прокурор.

Водночас, Клименко уточнив, що затримано дві особи, а підозри поки що не оголошено, бо слідчі дії ще тривають.

Прокурор також уточнили, що Князєву інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст. 368 та ч.4. 369 Кримінального Кодексу України – отримання неправомірної вигоди і пропозиція та обіцянка надання такої вигоди.

Нагадаємо, 16 травня, Верховний Суд зібрався на позачергове засідання для висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого викрили на хабарництві.

Теги: Всеволод Князєв хабар Верховний Суд України корупція в Україні

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