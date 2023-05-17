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Справа Князєва: журналісти назвали, які прибутки мав суддя до війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа Князєва: журналісти назвали, які прибутки мав суддя до війни
Зарплата Князєва вказана з урахуванням податків та зборів
фото з відкритих джерел

У грудні 2021 року Князєв отримав зарплату 209 тис. грн

Зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара головм Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис. Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану за січень 2022 року, пишуть «Українськi Новини».

Князєв за січень заробив 214 тис. грн, що за курсом на той час складало майже $8 тис. .

Виплати було здійснено Верховним Судом. Зарплата вказана з урахуванням податків та зборів.

У декларації не уточнюється, чи отримав Князєв премію та яку суму склали оклад, надбавки та доплати.

У грудні 2021 року Князєв отримав зарплату 209 тис. грн.

У 2016 році голова Верховного суду США щорічно заробляв $258,1 тис., або ж кожного місяця понад 20 тис. доларів. Суддя ВС – $246,8 тис. за рік, суддя апеляційного округу – $213,3 тис., а суддя судового округу – $201,1 тис.

Нагадаємо, пленум Верховного Суду висловив недовіру судді Князєву і достроково припинив його повноваження.

15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

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Теги: Всеволод Князєв Верховний Суд України гроші хабар

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