Справа Князєва: журналісти назвали, які прибутки мав суддя до війни

Зарплата Князєва вказана з урахуванням податків та зборів

У грудні 2021 року Князєв отримав зарплату 209 тис. грн

Зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара головм Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис. Про це свідчать дані про суттєві зміни його майнового стану за січень 2022 року, пишуть «Українськi Новини».

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Князєв за січень заробив 214 тис. грн, що за курсом на той час складало майже $8 тис. .

Виплати було здійснено Верховним Судом. Зарплата вказана з урахуванням податків та зборів.

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У декларації не уточнюється, чи отримав Князєв премію та яку суму склали оклад, надбавки та доплати.

У грудні 2021 року Князєв отримав зарплату 209 тис. грн.

У 2016 році голова Верховного суду США щорічно заробляв $258,1 тис., або ж кожного місяця понад 20 тис. доларів. Суддя ВС – $246,8 тис. за рік, суддя апеляційного округу – $213,3 тис., а суддя судового округу – $201,1 тис.

Нагадаємо, пленум Верховного Суду висловив недовіру судді Князєву і достроково припинив його повноваження.

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15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.