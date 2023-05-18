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Топ найбільших хабарів, на яких викривали українських суддів: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Топ найбільших хабарів, на яких викривали українських суддів: інфографіка
У рекордному хабарі підозрюють Всеволода Князєва
фото: НАБУ

Один зі службовців стверджував, що частина грошей потрапила до нього в кабінет від «колядників на Різдво»

Нещодавно голову Верховного суду України Всеволода Князєва викрили на рекордній корупції. За даними слідства, він через посередника-адвоката отримав $2,7 млн в обмін на рішення на користь власника фінансової групи «Фінанси та кредит». Князєва вже позбавили повноважень голови Верховного суду та хочуть заарештувати. Він став найбільш високопоставленим затриманим суддею в історії України. «Слово і діло» згадали, кого ще із суддів ловили на великих хабарях. 

Топ найбільших хабарів, на яких викривали українських суддів: інфографіка фото 1

У далекому 2007 році на хабарі у розмірі $100 тис. було затримано голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Суддя стверджував, що частина грошей потрапила до нього в кабінет від «колядників на Різдво».

У вересні 2011 року Оболонський районний суд Києва засудив Зварича до 10 років позбавлення волі. У 2016 році його було звільнено за «законом Савченко».

У серпні 2016 року суддю Дніпровського суду Києва Миколу Чауса затримали на хабарі у розмірі $150 тис. – таку суму він просив за «правильне» рішення у кримінальному провадженні, пов'язаному із розповсюдженням наркотиків. Хабар Чаус зберігав у скляних банках, закопаних на городі.

Після викриття Чаус втік і ховався, але його затримали у Молдові, де потім викрали. Через деякий час колишній суддя з'явився на Вінниччині. Суд у його справі досі триває.

Навесні 2017 року «на гарячому» було затримано суддів Кіровського суду Дніпра Наталію Овчаренко та Олега Ходасевича: вони вимагали $30 тис. за ухвалення «потрібного рішення» у кримінальній справі.

Після цього Овчаренко та голова Кіровського суду Геннадій Підберезний намагалися підкупити тодішнього голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького – їх затримали під час передачі частини хабара у $50 тис.

У березні цього року Овчаренко засудили до 10 років позбавлення волі.

У листопаді 2017-го правоохоронці затримали голову Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка: він вимагав від місцевого бізнесмена неправомірну вигоду у сумі $26,6 тис. за «вирішення» земельної суперечки у господарській справі.

Нагадаємо, за повідомленням журналістів зарплата підозрюваного в отриманні $2,7 млн хабара голови Верховного суду Всеволода Князєва перед війною щомісячно становила $8 тис.

15 травня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді, зокрема, йшлося про отримання хабарів керівництвом та суддями ВСУ.

Згодом стало відомо, що на отриманні хабара зокрема викрито голову ВСУ Всеволода Князєва, який очолює його з грудня 2021 року. За даними правоохоронців, йдеться про $2,7 млн.

Як відомо, Всеволод Князєв – це найвисокопоставленіший суддя, спійманий на корупції, в історії України. Він доволі швидко побудував свою карʼєру, а на посаді перебував понад пʼять років: $3 млн хабаря: що відомо про суддю Князєва та його диван.

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Теги: хабар суддя корупція Всеволод Князєв

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