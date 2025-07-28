Politico: США виведуть з Європи майже третину військ

Штати переоцінюють масштаби своєї військової присутності в усьому світі

Сполучені Штати Америки можуть скоротити чисельність своїх військ у Європі на 30%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

США проводять Глобальний огляд силової структури (Global Force Posture Review) – масштабну переоцінку військової присутності США по всьому світу під керівництвом Пентагону. Мета – перегрупувати американські сили відповідно до мінливих глобальних пріоритетів, особливо зростаючої напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні та тиску в бік скорочення закордонних витрат США. Очікується, що остаточну доповідь буде опубліковано до вересня.

Як зазначила старша наукова співробітниця з питань політики безпеки Німецької ради із зовнішньої політики Айлін Матле, одним із вірогідних результатів стане виведення приблизно 20 тис. американських військовослужбовців, відправлених до Європи 2022 року за тодішнього президента Джо Байдена після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це все одно залишить значну американську присутність, зазначає вона, додавши, що нинішня чисельність американських військ на континенті коливається від 90 тис. до 100 тис. осіб. Однак за іншими даними, скорочення може бути значно сильнішим.

У Німеччині перебуває набагато більше американських військовослужбовців, ніж у будь-якій іншій країні Європи: близько 35 тис. розміщено приблизно в 35 муніципалітетах. До них належать авіабаза Рамштайн, центральний вузол повітряних операцій і супутникового зв'язку США; Графенвер, який, за даними військових, є найбільшим навчальним полігоном армії США за межами Сполучених Штатів, а також ключова штаб-квартира для військовослужбовців.

Однак, як зазначила Айлін Матле, присутність США в Європі також служить інтересам Вашингтона. «Такі бази, як Рамштайн, використовуються не тільки для європейської оборони, - заявила вона в інтерв'ю Politico, – а й для проєктування сили на Близький Схід і, певною мірою, в Африку». Наприклад, Європа служила «турнікетом» для американської військової техніки в інші частини світу.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодили продаж нового військового пакета для України на $330 млн.

До слова, спеціальний представник Стів Віткофф висловив переконання, що мирну угоду щодо війни в Україні вдасться укласти до завершення президентського терміну Дональда Трампа, тобто до 2029 року.