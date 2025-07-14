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Пісторіус відповів, чи готові війська Німеччини воювати з РФ у разі нападу на НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пісторіус відповів, чи готові війська Німеччини воювати з РФ у разі нападу на НАТО
Міністр оборони зазначив, що його міністерство працює над планом закупівель обладнання до 2030-х років
фото: reuters

Пісторіус вважає, що про мир можна говорити «лише з позиції сили»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що військові його країни будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу РФ на державу-члена НАТО. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times, передає «Главком».

Міністр оборони зазначив, що його міністерство працює над планом закупівель обладнання до 2030-х років, включно з танками, підводними човнами, безпілотниками й винищувачами, щоб виконати обіцянку канцлера Фрідріха Мерца зробити німецьку армію найсильнішою в Європі. За словами міністра, Німеччина швидше, ніж він очікував, усвідомила необхідність переозброєння.

Пісторіус вважає, що про мир можна говорити «лише з позиції сили»: «Не для того, щоб когось залякати, а щоб чітко дати зрозуміти, що ми знаємо, що можемо зробити – ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або що ми не будемо захищатися. Це актуально й сьогодні».

Міністр оборони додав, що війська країни будуть готові вбивати російських солдатів у разі нападу на країну НАТО: «Якщо стримування не спрацює і Росія нападе, чи станеться це? Так. Але я б рекомендував вам просто поїхати до Вільнюса та поговорити там із представниками німецької бригади. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота».

Нагадаємо, Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу. 

До слова, кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. Як інформує «Главком», про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The New York Times.

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Теги: росія Німеччина НАТО Борис Пісторіус

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