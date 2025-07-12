Конгресмен-республіканець і бойовий генерал розповів, що може зупинити Путіна

Дон Бейкон пояснив ,як можна вплинути на Путіна, щоб він зацікавився переговорами

Україна повинна мати змогу вражати військові цілі на території Росії, вважає Дон Бейкон

Україні потрібні сотні й сотні цілих масивів ракет, – не лише далекобійних перехоплювачів, як Patriot. Їй також потрібно більше ракет малої дальності. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «Радіо «Свобода» заявив конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який прийшов у політику після 30 років військової служби.

«Нам потрібно забезпечити всі ці засоби протиповітряної оборони, які ми згадали. Але також далекобійні високоточні можливості, щоб Україна могла вражати російські цілі в Росії, залучені до війни. Ми не хочемо вражати міста чи цивільні цілі, але хочемо вразити російський військовий потенціал, який допомагає їм у вторгненні в Україну», – пояснив Дон Бейкон.

Лише таким чином, переконаний конгресмен, можна натиснути на Путіна, щоби він насправді зацікавився переговорами.

«Але Україна повинна бути здатною вести боротьбу з російськими військовими. І вони зараз це роблять, використовуючи власні можливості. Гадаю, Америка може надати більше, як і Європа…В Америці й, припускаю, деяких місцях Європи, є певне виснаження. Знаєте, ми 20 років воювали в Іраку та Афганістані. Гадаю, це було частиною проблеми підтримки України: серед багатьох американців існує відчуття, що ми воюємо вже понад 20 років. Ми не хочемо більше війни. Але, знаєте, іноді у нас немає вибору…», – підсумував Дон Бейкон.

Дона Бейкона вважають одним із найпослідовніших прихильників України на Капітолійському пагорбі. Він воював в Іраку й Афганістані, має звання бригадного генерала і нині виступає за якомога потужнішу військову допомогу Україні й рішучий тиск на Росію.

Раніше конгресмен-республіканець Бейкон заявив, що Україну потрібно озброїти до зубів. Реагуючи на російські удари, які відбулися протягом вихідних, Бейкон підкреслив, що переговори з Путіним не дають жодного результату. За його словами, Кремль і надалі веде агресивну політику, маючи на меті повну підкореність України.

Як стало відомо, комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї.

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах.