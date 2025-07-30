Шмигаль назвав, яку допомогу очікує від Чехії

За словами міністра оборони, вже створюються спільні підприємства та реалізується низка важливих проєктів

Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашем Пояром. Під час зустрічі ключову увагу приділили забезпеченню найнагальніших потреб українського війська, зокрема поставкам боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

«Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів», – зазначив міністр оборони. Сторони детально обговорили майбутні поставки, включаючи конкретні графіки та плани на поточний 2025 рік та на 2026 рік. Було підкреслено намір розвивати механізми Чеської ініціативи, щоб забезпечити українських воїнів необхідними снарядами.

За словами міністра оборони, вже створюються спільні підприємства та реалізується низка важливих проєктів, зокрема щодо виробництва снарядів та гвинтівок Bren 2 в Україні. З чеською делегацією також проаналізували можливості запуску нових проєктів у Чехії за участі провідних українських компаній для підтримки Сил оборони України.

Чеська сторона поінформувала про підготовку нових пакетів військової допомоги, що включатимуть суттєве підсилення у сфері протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ) та далекобійних спроможностей.

Нагадаємо, Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю BBC, передає «Главком».

«Президент України вже анонсував, що Україна буде мати свою балістику. Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу», – наголосив міністр оборони.

Шмигаль також пояснив, як можна російського диктатора Володимира Путіна привести за стіл перемовин.