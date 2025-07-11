Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
Центр сертифікований як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів
скріншот: Міноборони

Курсанти вже пройшли чотиритижневий курс та отримали сертифікати

В Україні розпочав роботу перший навчальний центр з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з контролю якості пально-мастильних матеріалів (ПММ) для потреб Збройних сил. Міністерство оборони України вже підготувало перших фахівців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони,

Першими слухачами центру стали курсанти другого курсу одного з військових вишів. Вони пройшли повний чотиритижневий курс навчання та отримали сертифікати про відповідну фахову підготовку.

У відомстві зазначили, що створення такого центру стало відповіддю на потребу у підготовленому персоналі з контролю якості ПММ для авіаційних частин ЗСУ.

Центр сертифікований Головним управлінням державної авіації України як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів та отримав відповідний сертифікат схвалення.

У майбутньому планується розширення програми навчання, а також проведення регулярної фахової підготовки для персоналу лабораторій та відділів контролю якості пального ЗСУ по всій країні.

Раніше «Главком» інформував, що Арсенал Збройних Сил України офіційно поповнився передовим безпілотним літальним апаратом R-34-T, який здатен здійснювати лазерне цілевказання. Цей дрон допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України після успішного проходження всіх етапів випробувань. 

Дрон R-34-T, розроблений на замовлення ЗСУ, готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Також «Главком» сповіщав, що у Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Теги: навчання авіація Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський БПЛА Shahed (Росія взяла технологію в Ірану і розгорнула масштабне виробництво) із термобаричним зарядом
Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму
7 липня, 14:30
Міністерство оборони України анонсувало реформу ВЛК. Закон прийнято
Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?
17 червня, 14:48
За словами очільника оборонного відомства, Кім Чен Ин розглядав можливість передати Росії додатковий контингент
Глава Міноборони повідомив, скільки північнокорейців воюють проти України
27 червня, 11:26
Кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів
Кількість роботів у військах зросла на третину за пів року – Міноборони
8 липня, 06:17
У «Метінвесті» створена ціла екосистема адаптації ветеранів
«Метінвест» працевлаштував вже майже тисячу ветеранів: які умови
27 червня, 11:48
Інформації про кількість загиблих поки немає
В Індії розбився пасажирський літак (відео)
12 червня, 12:00
Зеленський заслухав доповідь Буданова
РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
22 червня, 16:48
Труну з тілом Вадима Балу Пахомова покрили Національним прапором України
Відспівували там, де й хрестили. Київ попрощався з 21-річним військовим Вадимом Пахомовим
3 липня, 19:09
СБУ та ОГП повідомили про підозру експосадовцю Міноборони
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
2 липня, 19:30

Суспільство

Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
Відмова від проходження ВЛК. В яких регіонах найбільше ухилянтів (інфографіка)
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати
Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати
В Україні випав град розміром з яйце (фото)
В Україні випав град розміром з яйце (фото)
В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію
В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію
В Україні зникає один із популярних видів риби
В Україні зникає один із популярних видів риби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2025
45K
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
44K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
19K
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
3790
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Сьогодні, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Сьогодні, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Вчора, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Вчора, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua