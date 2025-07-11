Міноборони відкрило перший центр підготовки фахівців для контролю авіапального ЗСУ

Центр сертифікований як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів

Курсанти вже пройшли чотиритижневий курс та отримали сертифікати

В Україні розпочав роботу перший навчальний центр з підготовки наземних авіаційних спеціалістів з контролю якості пально-мастильних матеріалів (ПММ) для потреб Збройних сил. Міністерство оборони України вже підготувало перших фахівців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони,

Першими слухачами центру стали курсанти другого курсу одного з військових вишів. Вони пройшли повний чотиритижневий курс навчання та отримали сертифікати про відповідну фахову підготовку.

У відомстві зазначили, що створення такого центру стало відповіддю на потребу у підготовленому персоналі з контролю якості ПММ для авіаційних частин ЗСУ.

Центр сертифікований Головним управлінням державної авіації України як організація з підготовки наземних авіаційних спеціалістів та отримав відповідний сертифікат схвалення.

У майбутньому планується розширення програми навчання, а також проведення регулярної фахової підготовки для персоналу лабораторій та відділів контролю якості пального ЗСУ по всій країні.

Раніше «Главком» інформував, що Арсенал Збройних Сил України офіційно поповнився передовим безпілотним літальним апаратом R-34-T, який здатен здійснювати лазерне цілевказання. Цей дрон допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України після успішного проходження всіх етапів випробувань.

Дрон R-34-T, розроблений на замовлення ЗСУ, готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Також «Главком» сповіщав, що у Міноборони та Генштабі ЗСУ зʼявиться окрема авіаційна вертикаль, яка буде зосереджена на розвитку авіації. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров та президент України Володимир Зеленський.