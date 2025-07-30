Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
США та Китай продовжують вести переговори для укладання торговельної угоди
фото: Reuters

Американський президент стверджує, що зустріч з китайським лідером можливо вдасться організувати цього року

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Breitbart News.

Глава Білого дому відзначив, що президент Китаю наполегливий у своїх прагненнях провести саміт найближчим часом. Трамп наголосив, що зустріч політиків можлива вже цього року. Вона відбудеться або у Китаї, або у США. «(Сі – «Главком») хоче, щоб я поїхав туди (у Китай – «Главком»), і він збирається приїхати (у США – «Главком»)», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай.

Раніше Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Це має захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії допомогу в обсягах, які дозволяють йому уникнути викриття. Він підкреслив, що без підтримки Пекіна, зокрема через закупівлю російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «суттєвого» перебалансування торговельних зв'язків з Китаєм під час саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також:

Теги: Китай США Сі Цзіньпін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп змінив тактику
Трамп переглянув методи завершення війни
15 липня, 12:00
Акторові було 67 років
Помер актор «Вбити Білла» Майкл Медсен
3 липня, 21:21
Німеччина передасть Україні Patriot
Німеччина відправить свої батареї ППО Patriot в Україну – WP
15 липня, 03:34
Китай презентував новий високошвидкісний потяг
До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
11 липня, 08:38
Трамп встряг у політичний скандал через помилку в імені президента Шрі-Ланки
Лінгвістичний конфуз: президент Шрі-Ланки отримав нове ім'я від Трампа
10 липня, 15:07
Іран стверджує, що небезпека може чатувати Трампа на пляжі
«Удар безпілотником у пупок»: радник лідера Ірану накинувся із погрозами на Трампа
10 липня, 16:29
Терміни доставки товарів з Казахстану зросли з двох тижнів до 40 днів
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
15 липня, 13:48
Трамп запустив ініціативу «Золотий купол» лише через тиждень після початку свого другого терміну
Трамп шукає заміну SpaceX для «Золотого купола»
22 липня, 14:41
За словами американського президента, він хоче, щоб «Ілон процвітав»
Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску
24 липня, 17:43

Політика

Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США
Українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни. Трамп зробив заяву
Українські біженці зможуть залишитися у США до завершення війни. Трамп зробив заяву
Міністр фінансів США дав Китаю два попередження
Міністр фінансів США дав Китаю два попередження
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
Ще одна європейська країна хоче визнати Палестину державою
ISW пояснив, на що спрямовані заяви Пєскова про дедлайн Трампа
ISW пояснив, на що спрямовані заяви Пєскова про дедлайн Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2025
53K
Це сталося вперше за багато років: Польща втратила частину території
40K
Колишня слідча з Маріуполя Мар’яна Чечелюк розповіла про зраду серед своїх у полоні
14K
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
14K
Син Василя Стуса розповів, що йому добре жилося за часів СРСР

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Вчора, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua