Трамп заявив, що Сі Цзіньпін хоче приїхати у США

Американський президент стверджує, що зустріч з китайським лідером можливо вдасться організувати цього року

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін хоче відвідати Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Breitbart News.

Глава Білого дому відзначив, що президент Китаю наполегливий у своїх прагненнях провести саміт найближчим часом. Трамп наголосив, що зустріч політиків можлива вже цього року. Вона відбудеться або у Китаї, або у США. «(Сі – «Главком») хоче, щоб я поїхав туди (у Китай – «Главком»), і він збирається приїхати (у США – «Главком»)», — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не шукає можливості якнайшвидше провести зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном, але вже отримав запрошення відвідати Китай.

Раніше Сполучені Штати заморозили обмеження на експорт технологій до Китаю. Це має захистити торговельні переговори з Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу забезпечити зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Китай надає Росії допомогу в обсягах, які дозволяють йому уникнути викриття. Він підкреслив, що без підтримки Пекіна, зокрема через закупівлю російської нафти, РФ не змогла б продовжувати війну проти України.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до «суттєвого» перебалансування торговельних зв'язків з Китаєм під час саміту з головою КНР Сі Цзіньпіном.