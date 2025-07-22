Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України
Конгресмен розкрив вплив Меланії Трамп на політику її чоловіка
фото: Joey Sussman

Сенатор Бейкон високо оцінює «розворот» Трампа щодо Росії

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон припустив, що зміні риторики президента США Дональда Трампа щодо України посприяла його дружина Меланія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету The Hill.

Поміркований республіканець-конгресмен Дон Бейкон (Небраска) в інтерв'ю висловив думку, що перша леді Меланія Трамп заслуговує на певну похвалу за очевидний поворот президента Трампа проти Росії у війні. «Що ж, я радий, що президент змінив свою позицію щодо України. Думаю, ми повинні подякувати Меланії», – заявив Бекон.

«Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому, що Росія щоночі бомбардує українські міста», – продовжив він.

Бейкон, один із трьох республіканців, обраних в округах, які голосували за колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс у 2024 році, високо оцінив заяву Трампа, але сказав, що хоче бачити більше від президента. 

«Я думаю, що у нас має бути повна моральна ясність. Росія – це загарбник. Вони бомбардують міста. А що станеться, якщо Росія переможе в Україні? І у нас має бути ця ясність. Ми знаємо, що Молдова, ймовірно, одразу ж піде за нею. Грузія та Азербайджан дуже вразливі», – сказав він.

Як нагадало The Hill, президент Трамп останніми тижнями висловлював зростаюче розчарування диктатором Володимиром Путіним, оскільки Москва продовжує обстрілювати Україну ракетами, попри наполягання Білого дому на припиненні вогню. Він висловив своє розчарування на зустрічі в Білому домі. Трамп також розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст.

Раніше британське видання The Times повідомляло, що Меланія Трамп вплинула на рішення свого чоловіка щодо відновлення постачання озброєння Україні. При цьому, відповідаючи на запитання журналістів на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном минулого тижня, сам Трамп заявив, що його дружина нібито займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Глава Білого дому додав, що його позиція збігається з думкою Меланії.

Читайте також:

Теги: росія США Дональд Трамп Україна Меланія Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін послав Трампа. Що далі?
Путін послав Трампа. Що далі?
3 липня, 21:37
27 червня – Всесвітній день рибальства
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
На Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації
Росія цинічно прокоментувала удар по Київщині
23 червня, 12:49
Кримськотатарський прапор майорить над будівлею КМДА
У Києві піднято кримськотатарський прапор на знак солідарності та підтримки (фото)
26 червня, 13:29
Сили оборони України збивають ворожі ударні дрони з китайськими компонентами
З чого складається російський дрон «Гербера». Шокуючі докази того, як Китай убиває українців
8 липня, 15:46
Ексспікер Палати представників називає законопроєкт сенатора Грема «наступним кроком тиску на Путіна»
Стало відомо, коли Конгрес США розгляне законопроєкт про посилення санкцій проти Росії
8 липня, 21:56
Законопроєкт про санкції отримав схвалення Трампа
Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
11 липня, 06:29
У фокусі – засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі дронів, технології зі штучним інтелектом, рішення для боротьби з керованими авіабомбами
Україна запропонувала тестувати іноземну зброю на фронті – Reuters
18 липня, 00:44
Не впоравшись з керуванням, співробітники прокуратури впали у воду
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
18 липня, 17:45

Політика

Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір
Німеччина та Норвегія анонсували новий оборонний договір
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України
«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України
Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком
Юрист Трампа розповів, навіщо пив горілку із Лукашенком
Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні
Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal
Скандал із листом до Епштейна. Трамп покарав The Wall Street Journal

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
70K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4014
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3784
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua