«Маємо бути вдячними Меланії»: сенатор розповів, як Трамп змінив позицію щодо України

Сенатор Бейкон високо оцінює «розворот» Трампа щодо Росії

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон припустив, що зміні риторики президента США Дональда Трампа щодо України посприяла його дружина Меланія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету The Hill.

Поміркований республіканець-конгресмен Дон Бейкон (Небраска) в інтерв'ю висловив думку, що перша леді Меланія Трамп заслуговує на певну похвалу за очевидний поворот президента Трампа проти Росії у війні. «Що ж, я радий, що президент змінив свою позицію щодо України. Думаю, ми повинні подякувати Меланії», – заявив Бекон.

«Навіть президент сказав, що його дружина щодня нагадує йому, що Росія щоночі бомбардує українські міста», – продовжив він.

Бейкон, один із трьох республіканців, обраних в округах, які голосували за колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс у 2024 році, високо оцінив заяву Трампа, але сказав, що хоче бачити більше від президента.

«Я думаю, що у нас має бути повна моральна ясність. Росія – це загарбник. Вони бомбардують міста. А що станеться, якщо Росія переможе в Україні? І у нас має бути ця ясність. Ми знаємо, що Молдова, ймовірно, одразу ж піде за нею. Грузія та Азербайджан дуже вразливі», – сказав він.

Як нагадало The Hill, президент Трамп останніми тижнями висловлював зростаюче розчарування диктатором Володимиром Путіним, оскільки Москва продовжує обстрілювати Україну ракетами, попри наполягання Білого дому на припиненні вогню. Він висловив своє розчарування на зустрічі в Білому домі. Трамп також розповів, як його дружина реагує на обстріли українських міст.

Раніше британське видання The Times повідомляло, що Меланія Трамп вплинула на рішення свого чоловіка щодо відновлення постачання озброєння Україні. При цьому, відповідаючи на запитання журналістів на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном минулого тижня, сам Трамп заявив, що його дружина нібито займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Глава Білого дому додав, що його позиція збігається з думкою Меланії.