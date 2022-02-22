США закликали Зеленського покинути Київ, – ЗМІ

ABC повідомляє, що США закликають Зеленського їхати з Києва до Львова заради його безпеки

США закликають президента України Володимира Зеленського виїхати з Києва до Львова заради його безпеки. Статтю із таким заголовком опублікував американський телеканал ABC.

При цьому журналісти не розголошують джерела цієї інформації, а також не пояснюють, якими конкретно побоюваннями викликана ця рекомендація.

Раніше про те, що американська влада обговорювала з урядом України можливий від'їзд українського лідера Володимира Зеленського у разі ескалації обстановки в країні, повідомив кореспондент NBC Річард Енгел.

Сполучені Штати продовжують попереджати, що Росія може вторгнутися в Україну будь-якого дня на тлі ескалації напруженості в регіоні.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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