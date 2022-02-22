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    США закликали Зеленського покинути Київ, – ЗМІ

    США закликали президента Володимира Зеленського покинути Київ - США закликали Зеленського покинути Київ, – ЗМІ
    США закликали президента Володимира Зеленського покинути Київ
    фото: Офіс президента

    ABC повідомляє, що США закликають Зеленського їхати з Києва до Львова заради його безпеки

    США закликають президента України Володимира Зеленського виїхати з Києва до Львова заради його безпеки. Статтю із таким заголовком опублікував американський телеканал ABC.

    При цьому журналісти не розголошують джерела цієї інформації, а також не пояснюють, якими конкретно побоюваннями викликана ця рекомендація.

    Раніше про те, що американська влада обговорювала з урядом України можливий від'їзд українського лідера Володимира Зеленського у разі ескалації обстановки в країні, повідомив кореспондент NBC Річард Енгел.

    Сполучені Штати продовжують попереджати, що Росія може вторгнутися в Україну будь-якого дня на тлі ескалації напруженості в регіоні.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години.

    МЗС Японії закликав своїх громадян негайно покинути Україну, оскільки не виключає розширення зони бойових дій.

    Адміністрація президента США Джо Байдена наказала всім дипломатам, що залишилися в Україні, виїхати до Польщі.

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    Теги: Росія Адміністрація Президента Київ США Путін Львів президент охорона
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    США закликали Зеленського покинути Київ, – ЗМІ