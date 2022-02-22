Залужний запевнив у готовності Збройних сил України

«Ми, військові, добре зробимо свою справу», – головнокомандувач ЗСУ

Росія продовжує утримувати біля кордонів України багатотисячне військо та посилювати бойові дії на сході. Проте у ЗСУ вкотре запевнили, що готові максимально протидіяти ворогові. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він провів телефонну розмову із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Вони обмінялися оцінками ситуації довкола України. Залужний запевнив генерала Міллі, що якою б не була ситуація біля наших кордонів, він зі своїми підлеглими захищатиметься.

«Запевнив генерала Міллі, що якою б не була ця сила біля наших кордонів та на тимчасово окупованих територіях, я і мої підлеглі будемо захищатися. Ми готові максимально протидіяти ворогу. Для нас війна почалася у 2014 році, і ми пройшли її гарячу фазу», – наголосив Залужний.

Водночас, додав, щоб уникнути великих жертв, необхідно приймати дипломатичні рішення.