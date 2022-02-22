Екстрене засідання Радбезу ООН щодо України: пряма трансляція

Початок засідання анонсували на 4:00 за київським часом

Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у зв'язку з визнанням так званих Донецької та Луганської «народних республік». Початок засідання анонсували на 4:00 за київським часом.

За проведення цього засідання висловилися США, Албанія, Ірландія, Мексика, Норвегія, Франція, ЄС, Великобританія.

Рада Безпеки ООН має провести публічне засідання щодо України протягом декількох годин. При цьому Росія наполягала на закритому форматі зустрічі.

Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

Джонсон вважає, що вторгнення Росії в Україну може відбутись у найближчі години

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