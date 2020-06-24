Стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкт про референдум



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18 червня депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про референдум

Спікер Ради не впевнений, що нардепи встигнуть підготувати законопроєкт на наступний пленарний тиждень

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що парламент зможе розглянути у другому читанні законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» наприкінці поточної сесії парламенту.

Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» у вівторок ввечері.

«Я сподіваюся, що ми зможемо його розглянути в другому читанні наприкінці цієї сесії, тобто через один пленарний тиждень (з 14 по 17 липня - ред.)», – заявив Разумков.

При цьому спікер не впевнений, що нардепи встигнуть підготувати даний законопроєкт на наступний пленарний тиждень, що триватиме з 30 червня по 3 липня.

До слова, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 млрд грн відповідно до середньої вартості одного процесу виборів.

Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. Документ підтримали 252 народні депутати.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.