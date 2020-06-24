Стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкт про референдум
18 червня депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про референдум
Спікер Ради не впевнений, що нардепи встигнуть підготувати законопроєкт на наступний пленарний тиждень
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що парламент зможе розглянути у другому читанні законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» наприкінці поточної сесії парламенту.
Про це Разумков сказав в ефірі телеканалу «112 Україна» у вівторок ввечері.
«Я сподіваюся, що ми зможемо його розглянути в другому читанні наприкінці цієї сесії, тобто через один пленарний тиждень (з 14 по 17 липня - ред.)», – заявив Разумков.
При цьому спікер не впевнений, що нардепи встигнуть підготувати даний законопроєкт на наступний пленарний тиждень, що триватиме з 30 червня по 3 липня.
До слова, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 млрд грн відповідно до середньої вартості одного процесу виборів.
Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. Документ підтримали 252 народні депутати.
У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- вирішення питань загальнодержавного значення;
- зміни території України;
- втрати сили законом України або окремих його положень.
Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.