Законопроєкт Зеленського про референдум підтримав комітет Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

у четвер парламент планує голосувати за проєкт закону про народовладдя

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував прийняти за основу президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за включення проєкту закону № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум до порядку денного проголосували 18 з 23 народних депутатів, присутніх на засіданні комітету.

Альтернативні законопроєкти від «Батьківщини» і «Опозиційної платформи — За життя» були відхилені.

Нагадаємо, що 9 червня законопроєкт про всеукраїнський референдум зареєстрували у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський подав його як невідкладний.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Раніше віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проєкт закону парламент може схвалити у першому читанні вже в четвер, 18 червня.