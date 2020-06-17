Законопроєкт Зеленського про референдум підтримав комітет Ради
у четвер парламент планує голосувати за проєкт закону про народовладдя
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував прийняти за основу президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за включення проєкту закону № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум до порядку денного проголосували 18 з 23 народних депутатів, присутніх на засіданні комітету.
Альтернативні законопроєкти від «Батьківщини» і «Опозиційної платформи — За життя» були відхилені.
Нагадаємо, що 9 червня законопроєкт про всеукраїнський референдум зареєстрували у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський подав його як невідкладний.
У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- вирішення питань загальнодержавного значення;
- зміни території України;
- втрати сили законом України або окремих його положень.
Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
Раніше віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проєкт закону парламент може схвалити у першому читанні вже в четвер, 18 червня.