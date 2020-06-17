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    Законопроєкт Зеленського про референдум підтримав комітет Ради

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    Законопроєкт Зеленського про референдум підтримав комітет Ради

    у четвер парламент планує голосувати за проєкт закону про народовладдя

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував прийняти за основу президентський законопроєкт про всеукраїнський референдум.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за включення проєкту закону № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум до порядку денного проголосували 18 з 23 народних депутатів, присутніх на засіданні комітету.

    Альтернативні законопроєкти від «Батьківщини» і «Опозиційної платформи — За життя» були відхилені.

    Нагадаємо, що 9 червня законопроєкт про всеукраїнський референдум зареєстрували у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський подав його як невідкладний.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

    Раніше віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проєкт закону парламент може схвалити у першому читанні вже в четвер, 18 червня.

     Читайте також: Що зміниться із прийняттям законодавства про всеукраїнський референдум?
    Верховна Рада референдум Володимир Зеленський самоврядування президент Руслан Стефанчук парламент
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